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Два серебряных и бронзовый медали на Паралимпийских играх

Дискобол Каппел и триатлонист Гельхаар оба заняли второе место. Впервые в истории Германия завоевывает медаль в бадминтоне. Финансовая ситуация остается благоприятной.

 and  Ann Bradley
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- Два серебряных и бронзовый медали на Паралимпийских играх

Нико Каппель завоевал вторую серебряную медаль дня на Паралимпийских играх в Париже, уступив золотую медаль на 13,74 метра Бобирджону Омонову из Узбекистана (14,32 метра). Несмотря на то, что Каппель был главным претендентом на золото и ранее установил сезонный рекорд и мировой рекорд в толкании ядра, на этот раз он не смог повторить свой успех.

Ранее триатлонист Макс Гельхаар завоевал серебро, а Томас Вандшнайдер - бронзу. 26-летний Гельхаар, страдающий от полусторонней спастической паралича, финишировал вторым за 1:08:43, уступив испанцу Даниэлю Молине на знаменитом мосту Понт-Аlexandre-III. Соревнования были перенесены в последний момент из-за плохого качества воды в Сене.

Первая паралимпийская медаль для немецкого бадминтониста

Ветеран Вандшнайдер также осуществил свою медальную мечту, победив южнокорейца Чонга Джегуна со счетом 2:0. Первая игра была напряженной (26:24), но во второй игре на арене Porte de la Chapelle он доминировал со счетом 21:11.

Как отметил национальный тренер Кристофер Шкрзеба, "С попутным ветром во второй игре почти гарантированная победа. Мы видели Томаса - он никогда не сдается без боя". Это первая паралимпийская медаль для немецкого спортсмена в бадминтоне.

После того, как Нико Каппель завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Париже, он вдохновил другого немецкого спортсмена на осуществление своей медальной мечты. На турнире по бадминтону ветеран Томас Вандшнайдер одержал победу, завоевав серебряную медаль, как и Каппель в Париже.

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