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Федеральные земли ГерманииНовостиИспользование огнетушителей

Два пожарных получили легкие ранения во время пожара.

Изначально, двое пожарных пытались тушить пожар, но неожиданно им самим потребовалась помощь.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Двое пожарных получили травмы при тушении пожара
Двое пожарных получили травмы при тушении пожара

- Два пожарных получили легкие ранения во время пожара.

В Штутгарте два пожарных получили лёгкие травмы, борясь с пожаром в частном доме. Медицинская помощь была оказана прямо на месте, как сообщает пожарная служба. К счастью, жители дома смогли безопасно эвакуироваться, как заявили местные власти. Перед прибытием пожарной службы несколько жителей сообщили о горящем балконе на втором этаже. К сожалению, когда пожарные прибыли, пламя уже распространилось на крышу. Preliminary estimates suggest around 150,000 euros in damage. The fire's origin remained a mystery initially.

Пожарные инструктировали жителей о правильном использовании огнетушителей для тушения начального пожара на балконе, но их усилия оказались безрезультатными. После инцидента пожарная служба подчеркнула важность регулярного технического обслуживания и обучения по использованию огнетушителей.

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