- Два пожарных получили легкие ранения во время пожара.

В Штутгарте два пожарных получили лёгкие травмы, борясь с пожаром в частном доме. Медицинская помощь была оказана прямо на месте, как сообщает пожарная служба. К счастью, жители дома смогли безопасно эвакуироваться, как заявили местные власти. Перед прибытием пожарной службы несколько жителей сообщили о горящем балконе на втором этаже. К сожалению, когда пожарные прибыли, пламя уже распространилось на крышу. Preliminary estimates suggest around 150,000 euros in damage. The fire's origin remained a mystery initially.

Пожарные инструктировали жителей о правильном использовании огнетушителей для тушения начального пожара на балконе, но их усилия оказались безрезультатными. После инцидента пожарная служба подчеркнула важность регулярного технического обслуживания и обучения по использованию огнетушителей.

Читайте также: