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ПанорамаНовостиДругие, с круглой сечением

Два молодых человека с энтузиазмом любят печатные машины.

Весьма Германии погружена в тему цифровизации. Но в отдаленном городеარნ с двух учащихся развил страсть к эксплуатации антикварных пишущих машинок, в результате чего они превратились в умелых практиков.

 and  Alex Stellmacher
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Сегодня вы можете использовать печатные машинки для определенных случаев переписки.
Сегодня вы можете использовать печатные машинки для определенных случаев переписки.

- Два молодых человека с энтузиазмом любят печатные машины.

Так-так-так, Звон, Кряк: Каждый нажатие пальцев Якоба Крampa эхом разносится по воздуху, когда он создает истории на своем антикварном пишущей машинке Olivetti Ico. В 23 года жителю Саарланда доставляет удовольствие тактильное переживание создания контента на этом 90-летнем устройстве: "Я записываю это на бумаге, и вуаля! Это также выглядит впечатляюще", заявляет студент-физик из Вилтингена. Окруженный другими вечными пишущими машинками - Adler, Mercedes, Erika, Remington, Olympia, Valentine, Underwood и Continental - он отмечает, что они сосуществуют в замечательной гармонии в этой комнате, полной раритетов.

Нет сомнений в огромном количестве этих исторических жемчужин; кузен Крampa Пауль Халльманн оценивает их в более чем 100. Оба мужчины признают свою общую страсть к этим антикварным машинам, открыв для себя любовь к ним в подростковом возрасте. "Это похоже на путешествие во времени с этими пишущими машинками", - говорит 24-летний Халльманн, также обучающийся в Университете Гиссена. В качестве страстных реставраторов они покрывают эти типы чугунным литьем и черным лаком для фортепиано, где каждый щелчок, звон и гул служат аудио-трибьютом прошлому.

Дуэт иногда обращается к этим механическим чудесам в надежде замедлиться и напрямую погрузиться в свои мысли без каких-либо цифровых буферов. Крamp, специализирующийся на физике, даже составляет свой список покупок от руки на раритетной машине.

Ранние начала

Крampa познакомили с пишущими машинками в подростковом возрасте его бабушка и тетя, эти опыты воспламенили его страсть. В школе он и его кузен часто набирали отчеты и протоколы заседаний на своих пишущих машинках в студенческом совете. Удобство было еще одним преимуществом, так как пишущие машинки, несмотря на то, что они аналоговые, всегда казались доступными. Эти ранние эксперименты в ремонте и реставрации положили основу для их будущих начинаний.

Сегодня они управляют своей Antiquen-Schreibmaschinenwerkstatt, спрятанной в старом чердаке над сеном. Крamp отмечает, что в Германии мало мест, где можно отремонтировать пишущие машинки, делая их мастерскую и сервис редкой драгоценностью в сообществе. Некоторые клиенты полагаются на их навыки для технического обслуживания, например, местный винодел, который все еще пишет чеки на своей антикварной пишущей машинке.

Те, кому посчастливилось насладиться новизной отреставрированной пишущей машинки, могут приобрести одну в Интернете. Магазин обслуживает клиентов по всей Германии и за рубежом, продавая отремонтированные машины коллекционерам и страстным писателям.

Создание отремонтированных машин дало им практические знания об этих механических чудесах. Когда они впервые начали копаться в них, их энтузиазм часто приводил к повреждению машин. Но теперь их мастерство позволяет им успешно ремонтировать и реставрировать. Иногда детали бывают трудно найти, что приводит к творческому решению проблем.

Несмотря на чистое удовольствие, которое мужчины получают от воскрешения раритетных машин, бизнес не приносит существенного дохода. Тем не менее, их страсть к антиквариату побуждает их продолжать свои творения. Крamp также отмечает, что их восхищение прошлым не отвлекает их от цифрового мира. "Мы энтузиасты пишущих машинок, а не пуристы", - уточняет он.

Положительные ассоциации

Общественность, кажется, ассоциирует пишущие машинки с ностальгией и восхищением. Каждую неделю Дидцунеит, заведующий коллекциями в Берлинском музее связи, получает новые, хорошо сохранившиеся пишущие машинки. Он наблюдает, как энтузиасты ценят свои драгоценные семейные истории, сопровождающие их при пожертвовании. Однако музей уже имеет обширную коллекцию, охватывающую последние 130 лет, с более чем 300 уникальными образцами.

Сегодня использование пишущей машинки представляет собой уникальный опыт, подходящий для особых случаев. Пишущие машинки, которые когда-то служили основным средством связи в офисах, теперь считаются декоративными и стимулирующими беседу. Дидцунеит приписывает этот новый взгляд на цифровую эпоху, когда электронные устройства вытеснили традиционные методы письма.

С предстоящим отъездом Халльмана в итальянский Болонью на семестр за рубежом, он планирует взять с собой свои традиционные навыки письма. "Я, вероятно, взял бы с собой пишущую машинку Olivetti Ico, чтобы писать письма домой", - делится он. Он не может представить себе время в Италии без своего раритетного спутника рядом.

Отремонтированные пишущие машинки Крampa, в том числе Olivetti Ico с круглым поперечным сечением, часто имеют черный лак для фортепиано, добавляя им ретро-шарм. В старом чердаке над сеном мастерская Antiquen-Schreibmaschinenwerkstatt обслуживает клиентов, ищущих отремонтированные машины, с другими вечными раритетами с круглым поперечным сечением, такими как Continental или Valentine.

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