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ПанорамаНовостиТироль

Два гражданина Германии получили травму в результате несчастного случая, связанного с вождением с нарушением контроля.

Двое человек в гольф-каре проезжают рядом с Кицбютелем по федеральной трассе. Управляющий рулем проявляет признаки опьянения и попадает в аварию с треснувшей стеной.

 and  Elizabeth Wells
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Водитель гольф-карта был под воздействием алкоголя.
Водитель гольф-карта был под воздействием алкоголя.

- Два гражданина Германии получили травму в результате несчастного случая, связанного с вождением с нарушением контроля.

Мужчина из Баден-Вюртемберга, Германии, управлял нетрезвым гольф-картом на австрийской федеральной дороге B161, близ Китцбюэля после полуночи. 29-летняя девушка из Мюнхена, его пассажирка, получила серьезные травмы, как сообщается в полицейских отчетах из Тироля. Сам водитель также получил травмы в результате инцидента.

Свидетели утверждают, что пара врезалась в каменное ограждение, потеряв контроль над транспортным средством. Тест на алкогольное опьянение подтвердил, что водитель был пьян. B161, также известная как Pass-Thurn-Straße, имеет по одной полосе в каждом направлении и проходит по границе федеральных земель Зальцбург и Тироль.

Эти электрические карты, которые обычно используются для перевозки гольфистов между лунками на поле для гольфа или в больших курортных комплексах, могут быть зарегистрированы для использования на общественных дорогах, если они соответствуют определенным двигательным и скоростным критериям.

Инцидент произошел в окрестностях Тироля, одной из федеральных земель, где проходит B161, или Pass-Thurn-Straße. Несмотря на то, что инцидент произошел в чужом регионе, обе стороны были немцами, водитель из Баден-Вюртемберга и пассажирка из Мюнхена.

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