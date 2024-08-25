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Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
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Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.

- Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После разочаровывающего поражения со счётом 0:2 от Динамо Дрезден в Кубке DFB, Фортуна Дюссельдорф смогла оправиться во Второй Бундеслиге, одержав победу со счётом 2:1 над ССВ Ульм. Под руководством тренера Даниеля Тиуне команда продемонстрировала исключительную решимость, перевернув игру после проигрыша 1-0. Для Ульма это было четвёртое подряд поражение в официальных матчах в этом сезоне. Хигль забил пенальти на 41-й минуте, дав Ульму преимущество, но Пејчинович (81') и Шмидт (82') забили в конце, переломив игру в пользу Дюссельдорфа.

Ковальски, который недавно вернулся в Дюссельдорф на правах аренды из Вердера Бремен, упустил две отличные возможности в первом тайме. Форварда дважды остановил вратарь Ульма Ортаг (24', 28'). Затем Хигль воспользовался фолом Ийохи на Штромпе, чтобы забить пенальти для Ульма.

Дюссельдорф искал равновесие, но настоящую угрозу не представлял до 70-й минуты. Мощный удар Клауса попал в оба штанги, но не залетел в ворота. Затем Пејчинович реализовал пенальти, несмотря на то, что Ортаг отбил его. Вскоре Шмидт воспользовался возможности в штрафной, закрепив победу для Дюссельдорфа.

После победы над ССВ Ульм Фортуна Дюссельдорф переключилась на свой следующий матч против Боруссии Мёнхенгладбах в Германии. Несмотря на трудности в начале, Дюссельдорф продемонстрировал свою стойкость против Ульма, как это часто бывает в немецком футболе.

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