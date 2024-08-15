- Два года условно за кражу очков.

После серии краж в óptica-магазинах и ювелирном магазине 54-летний мужчина был приговорен к двум годам условного заключения. Суд установил, что мужчина украл в общей сложности 658 пар очков, оптическое оборудование и ювелирные изделия во время этих преступлений в Берлине и Потсдаме. Берлинский суд Тиргартен признал подсудимого виновным в краже в пяти случаях.

Кроме того, суд постановил конфисковать примерно 220 000 евро, что соответствует стоимости похищенного имущества. Приговор также учитывал предыдущую судимость за условный срок, также за кражу.

Родственник заставил его совершать кражи

Автомеханик признался, что совершил преступления из-за долгов. Он одолжил деньги у человека на лечение отца, который требовал высокие проценты.

Когда он не смог вовремя оплатить треть из семи платежей, родственник заставил его совершать кражи. "Он выбирал места, брал меня с собой", - сказал подсудимый. Из страха он согласился на преступления. "Я действительно сожалею, я должен был пойти в полицию".

Также была кража в ювелирном магазине

Подсудимого подозревают в проникновении в четыре óptica-магазина с ноября 2020 года по май 2022 года и один ювелирный магазин. Стоимость украденных оправ очков в Берлине оценивается в 114 000 евро.

В óptica-магазине в Потсдаме он украл дорогостоящее оборудование стоимостью около 60 000 евро. Кроме того, 54-летнего мужчину подозревают в проникновении в ювелирный магазин, где были украдены ювелирные изделия стоимостью около 46 000 евро.

54-летнего мужчину идентифицировали как подозреваемого посредством информации из других процессов, данных о местоположении и следов ДНК и крови. Он содержался под стражей почти год из-за другого дела в тюрьме в Кёльне.

Во время вынесения приговора суд учел предыдущий условный срок подсудимого за кражу как смягчающее обстоятельство. Несмотря на то, что он находился в период условного освобождения, он был вовлечен в серию краж в это время.

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