Два человека умерли от вибриоза на борту корабля.

В северной части Германии, в частности, в Мекленбурге-Передней Померании, в этом году из-за инфекций вибриоза скончались двое людей. Первое случалось с 81-летним туристом, который заразился, купаясь в Балтийском море. У него были несколько хронических заболеваний и открытые раны, что, скорее всего, способствовало тяжести его состояния.

Второе случалось с 59-летним местным жителем, у которого в крови обнаружили вибриоз. Причиной смерти была названа сепсис, но подробности этого инцидента не доступны.

По данным местных органов здравоохранения, это первые смертельные случаи, связанные с вибриозом, зафиксированные в этом году во время купального сезона. На данный момент зафиксировано пять случаев вибриоза.

Люди с определенными факторами риска, такими как хронические заболевания, ослабленная иммунная система и пожилые люди, особенно восприимчивы к инфекциям вибриоза. Государственное управление здравоохранения и социальных дел (ЛАГУС) рекомендует людям из групп риска с кожными ранами воздерживаться от контакта с морской или солоноватой водой.

Высокая температура воды - больше вибриоза

Вибриоз - это тип бактериальной инфекции, которая процветает в соленой воде при температурах около 20 градусов Цельсия. Бактерии могут вызывать инфекции ран и, если их не лечить, могут привести к сепсису. Вибриоз лечат антибиотиками и хирургическими процедурами. Бактерии являются естественной составляющей морской воды и могут быстро размножаться в теплых температурах.

ЛАГУС в настоящее время проводит регулярные тесты на семи пляжах каждые две недели, чтобы контролировать уровни вибриоза и гарантировать безопасность купающихся.

Рост случаев вибриоза в этом году может быть связан с более высокими температурами воды, так как эти условия благоприятствуют росту и размножению бактериальной инфекции. Инфекционные заболевания, такие как вибриоз, представляют значительную угрозу для людей с хроническими заболеваниями, ослабленной иммунной системой и пожилых людей.

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