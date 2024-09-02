- Два человека получили травмы в результате автомобильной аварии после преследования правоохранительными органами.

За выходные произошла погоня на высокой скорости после того, как полицейский заметил автомобиль с подозрительными номерными знаками. 22-летний водитель, нервничая, решил покинуть место происшествия вместо того, чтобы остановиться по приказу. В результате он потерял контроль над своим автомобилем и врезался в стену местного магазина.

Прибывшие на место происшествия власти обнаружили водителя, серьезно раненого, застрявшего в автомобиле. Храбрые пожарные ловко освободили его из обломков. 24-летний пассажир, к счастью, получил лишь незначительные травмы.

По предварительным данным, номерные знаки действительно были поддельными, автомобиль не был зарегистрирован, а у водителя не было действительного водительского удостоверения. Мужчина сейчас находится под следствием за угрозу безопасности на дороге, вождение без прав и подделку документов. Владелец автомобиля также будет нести ответственность. Дальнейшее расследование специалистов предоставит больше информации о точной последовательности событий, приведших к аварии. Полицейские официальные лица разыскивают свидетелей.

Водителя обвинили в нескольких правонарушениях, в том числе в вождении без водительских прав и подделке номерных знаков, так как у него были найдены другие не зарегистрированные автомобили. В результате происшествия не зарегистрированный автомобиль причинил значительный ущерб стене местного магазина.

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