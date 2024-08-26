- Два человека получили тяжелые травмы в результате столкновения.

Два водителя получили серьезные травмы в результате лобового столкновения в районе Трир-Зарбург. В воскресенье вечером 25-летний водитель, превышая скорость, выехал на встречную полосу на федеральной дороге 422 между Кордель и Трир-Эрранг, как сообщили власти. В результате произошла авария с автомобилем, управляемым 50-летним мужчиной, в результате чего оба водителя оказались зажатыми в своих машинах. Пожарным пришлось извлекать пострадавших в критическом состоянии.

В отчете о ДТП указано, что превышение скорости явилось одним из факторов, способствовавших аварии. После извлечения пострадавших их обоих доставили в больницу для дальнейшего лечения.

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