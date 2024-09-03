- Два человека получили тяжелые травмы в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.

Женщина-водитель и мотоциклист попали в смертельное ДТП в Хиллехайме, Вульканейфель. 77-летняя женщина пыталась повернуть налево с дороги на своем автомобиле в понедельник утром. В этот момент 47-летний мотоциклист появился в поле зрения, и оба транспортных средства столкнулись, как сообщается в полицейских отчетах. Мотоциклиста сначала бросило на лобовое стекло автомобиля, а затем он упал на дорогу. Причина аварии не была сразу ясна. Оба были доставлены в больницы.

Два транспортных средства, участвовавшие в смертельном столкновении, как описано в полицейских отчетах, столкнулись с такой силой, что мотоциклиста бросило на лобовое стекло автомобиля.

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