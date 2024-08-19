- Два человека получили тяжелые травмы в результате столкновения автомобиля.

В районе Вайзель в районе Рейн-Лан, произошло трагическое происшествие с участием водителя и его пассажира. Во время позднего воскресного вечера они попали в аварию на сельской дороге. К сожалению, водитель потерял управление на повороте, столкнулся с барьером и упал в кювет. Полиция сообщила о последовательности событий.

Оказалось, что водитель был не только беспечен, но и находился под воздействием алкоголя и каннабиса. Оба человека получили serious травмы и были доставлены в местную больницу. Полиция провела анализ крови водителя и изъяла его водительские права.

Опьянение водителя, вызванное употреблением алкоголя и каннабиса, способствовало потере контроля и приведению к аварии. В ходе дальнейшего расследования полиция обнаружила наркотики в организме водителя.

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