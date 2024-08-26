- Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения мотоцикла.

Два мотоциклиста получили серьезные травмы в результате аварии в районе Саарпалац. Вечером в воскресенье мотоциклы 60-летнего водителя и 27-летнего райдера столкнулись на уединенной сельской дороге недалеко от Хомбурга, как сообщает полиция. Причина этого происшествия пока не установлена. В то же время, 26-летний мотоциклист якобы получил легкие ранения из-за летящих обломков.

Авторитеты рассматривают возможность улучшения мер безопасности в районе Саарпалац, в частности, в сфере транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предотвратить подобные аварии. После инцидента некоторые любители велоспорта предложили установить лучшие знаки предупреждения и улучшить покрытие мобильной сети вдоль отдаленных маршрутов.

Читайте также: