- Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения мотоцикла и автомобиля.

На неудачном случае, 19-летний мотоциклист и 85-летний водитель автомобиля получили тяжёлые травмы на федеральной дороге 9 в Реймгене. По данным правоохранительных органов, пожилый водитель пытался въехать на B9, по которой ехал мотоциклист. Это манёвр привёл к столкновению. Оба человека были доставлены в больницы для медицинской помощи. Дорога оставалась закрытой в течение четырёх часов для проведения экспертного расследования. К сожалению, оба транспортных средства получили значительные повреждения и были признаны не подлежащими ремонту.

Столкновение на федеральной дороге 9 привело к тяжёлым травмам у мотоциклиста и водителя автомобиля. В результате расследования аварии было установлено, что попытка пожилого водителя въехать на B9 вызвала столкновение.

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