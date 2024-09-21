Два человека погибли в результате столкновения автомобиля после попытки уклониться от правоохранительных органов.

В пригородах Торгау, саксонского города, обычная полицейская остановка из-за подозрительных номеров на автомобиле переросла в смертельную погоню. Водитель, 26-летний мужчина, решил избежать встречи с правоохранительными органами, что привело к высокоскоростной погоне. К сожалению, история принимает трагический оборот.

По данным полиции Лейпцига, инцидент произошел ранним утром в северном районе Торгау. Офицеры обнаружили, что номера на автомобиле были подделаны и не соответствовали настоящей идентификации автомобиля. В попытке избежать задержания водитель увеличил скорость, оставив полицейских в погоне.

Автомобиль мчался по B183, проехав через мост через Эльбу в Торгау, и продолжал полный газ в направлении Вёрдау. К сожалению, погоня закончилась внезапно, когда автомобиль съехал с дороги влево. Автомобиль врезался в дерево, перевернулся и приземлился вверх колесами. Оба, водитель и 20-летний пассажир, погибли на месте от полученных травм.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что 26-летний мужчина ранее неоднократно имел проблемы с полицией. В результате, B183 была закрыта на несколько часов для продолжения расследования.

Высокая скорость погони привела к нескольким дорожно-транспортным происшествиям, что вызвало значительные затруднения в движении на B183. Несмотря на попытки водителя скрыться, поддельные номера на автомобиле были идентифицированы, что привело к запуску тщательного расследования дорожно-транспортных происшествий.

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