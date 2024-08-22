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ПанорамаНовостиШвейцарцы

Два человека погибают в Швейцарии в результате трагического падения с парашютом.

Двое людей планировали одновременно начать спуск с вершины Брайторна, используя парашюты для плавного и контролируемого снижения. Трагедия произошла на начальном этапе запуска.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Инцидент развернулся с его началом само собой.
Инцидент развернулся с его началом само собой.

- Два человека погибают в Швейцарии в результате трагического падения с парашютом.

Двое людей встретили свою смерть в трагическом происшествии с параглайдингом недалеко от Церматта, Швейцария. Их планом было одновременно взлететь с вершины Брайхорн, расположенной в кантоне Вале, и парить вниз. К сожалению, согласно полицейским данным, они столкнулись с препятствиями и упали на несколько сотен метров. Это трагическое событие произошло в среду, и точная причина все еще не ясна.

Брайхорн гордится серией пиков, достигающих высоты более 4000 метров. Очевидец трагедии связался со службами экстренной помощи. Останки двоих погибших были впоследствии опознаны. Полиция не разглашает происхождение погибших, ожидая окончательного опознания. Швейцарское федеральное управление юстиции начало расследование по этому делу.

Параглайдеры начинают свой полет, спрыгивая с горы. Парашют разворачивается у них за спиной на земле. Пилот соединяется с парашютом при помощи строп, которые могут достигать девяти метров в длину. В двухместном варианте пассажир крепится перед пилотом. Пара затем бежит вниз по склону, а пилот тянет за стропы, чтобы наполнить парашют воздухом, что позволяет им планировать.

Несмотря на то, что они были экспертами в параглайдинге, этот инцидент показал, что даже швейцарцы не застрахованы от таких аварий. Местное сообщество параглайдеров выразило свои глубочайшие соболезнования швейцарским жертвам.

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