Два человека погибают от ножевых ранений во время карнавала в Ноттинге.

Карнавал в лондонском районе Нotting Hill должен был стать оживленным событием, но на этот раз он закончился трагическими смертями. Двое человек - 32-летняя женщина с трехлетней дочерью и другими членами семьи, и 41-летний шведский повар, живший в Дубае, скончались от полученных травм после того, как были серьезно ранены в отдельных инцидентах во время уик-энда карнавала.

Согласно сообщениям, женщина посещала мероприятие со своей семьей, в то время как повар был частью празднования. Оба человека получили серьезные травмы в отдельных инцидентах, как сообщается в полиции.

Мэр Лондона Садик Хан выразил шок и разочарование в связи с насилием, назвав его "шокирующим, полностью неприемлемым и предательством ценностей, которые карнавал был создан, чтобы отметить". Организаторы карнавала также выпустили заявление, в котором выразили шок в связи со смертями.

Каждый год в карнавале участвуют более миллиона человек, двухдневное празднование афро-карибской культуры, которое проходит на улицах западного Лондона в районе Нotting Hill. Мероприятие привлекает толпы со всего мира своими красочными танцорами, захватывающими костюмами и оживленными сталевыми оркестрами.

Однако в этом году празднование было омрачено насилием. Восьмерых человек зарезали, и более 300 подозреваемых были арестованы, в основном за хранение холодного оружия или наркотических средств. Полиция также сообщила, что 35 офицеров получили травмы за два дня празднования.

"Речь идет о том, чтобы собрать людей вместе для позитивного празднования", - сказал полицейский офицер Чармейн Брейня. "То, что это закончилось трагической потерей жизни, делает всех, кто в этом участвует, грустными".

Трагический инцидент на карнавале вызвал дискуссии о ужесточении мер безопасности для предотвращения подобных преступлений на будущих мероприятиях. Несмотря на веселье, насилие и травмы бросили тень на положительные стороны карнавала.

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