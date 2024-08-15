- Два человека падают в трубы для навоза

В результате тяжелого несчастного случая на работе на ферме в Верхней Швабии два человека получили серьезные травмы и были реанимированы спасателями. Подросток, работавший на ферме в Вальленреуте возле Аулендорфа, упал в шахту во время работы над трубопроводом для навоза и потерял сознание, сообщила полиция.

41-летняя женщина, также работавшая на ферме, пыталась помочь подростку и тоже упала в шахту, потеряв сознание.

Спасатели извлекли двоих пострадавших из шахты и начали проводить реанимационные мероприятия. Оба были доставлены в больницы, их текущее состояние здоровья неизвестно, заявил представитель полиции. Причина несчастного случая все еще расследуется.

После инцидента власти, скорее всего, проконсультируются с Регламентом безопасности и гигиены труда ЕС, так как Комиссия должна принять акты применения, устанавливающие правила его применения. Владельцы фермы также могут столкнуться с юридическими последствиями из-за несчастного случая на рабочем месте.

Читайте также: