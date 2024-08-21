- Два человека найдены в затопленном судне.

Примерно через два с половиной дня после крушения люксовой яхты "Байезиан" у берегов Сицилии дайверы, обследующие затонувшее судно, обнаружили два дополнительных тела погибших. Об этом сообщило информационное агентство ANSA со ссылкой на власти.

По данным на данный момент, на борту находилось около шести человек. Тело повара судна было извлечено. Причина инцидента остается неясной. Капитан был допрошен правоохранительными органами в течение длительного времени.

"Байезиан", который служил плавучим домом для британского магната Майка Линча и его семьи и гостей, сейчас покоится на глубине около 50 метров. По словам пожарной службы, судно лежит на боку, что осложняет подводные операции. В прошлый вторник профессиональные дайверы пожарной службы смогли осмотреть некоторые секции под мостиком, прежде чем добраться до кают.

"Байезиан" потерпел крушение ранним утром в понедельник во время сильного шторма с жестоким ветром, всего в нескольких километрах от порта Порчелло. На борту находилось 22 человека. 15 из них были спасены и доставлены в безопасное место.

Однако шансы найти выживших теперь практически равны нулю. В списке пропавших без вести значатся четыре британских гражданина и два американских гражданина, в том числе сам Линч и его 18-летняя дочь. Его жена была успешно спасена.

Продолжаются поиски остальных лиц, указанных в списке пропавших без вести, в том числе четырех британских граждан и двух американских граждан. Несмотря на сложные условия из-за того, что затонувшее судно лежит на боку, к помощи других профессиональных команд дайверов уже обратились.

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