- Два человека извлечены из затонувшего судна

Примерно через два с половиной дня после погружения роскошной яхты "Байезиан" у берегов Сицилии были извлечены из затонувшего судна два безжизненных тела. Специализированные водолазы обнаружили эти тела на глубине около 50 метров и подняли их на поверхность, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на власти. Сначала удалось спасти только тело повара судна. Есть опасения, что семь человек могут погибнуть.

Детали инцидента, произошедшего в понедельник, менее чем в морской миле - примерно 900 метров - от берега, остаются неясными. Раненый капитан "Байезиан" был подвергнут длительному допросу полицией. Как цитирует "La Repubblica", он сказал: "Мы не ожидали этого". На борту находилось 22 человека, приглашенных британским миллиардером Майком Линчем. 59-летний Линч, а также его 18-летняя дочь предположительно погибли. Его жена осталась невредимой.

Специалисты ведут поиски выживших

Затонувшее судно, по данным пожарной службы, лежит на боку на дне моря, что усложняет операцию по спасению. Во вторник специализированные водолазы из пожарной службы смогли осмотреть некоторые области под мостиком, прежде чем добраться до кают на нижней палубе. Вероятность найти кого-либо живым сейчас практически нулевая.

"Байезиан", длина которого составляет 56 метров, затонул ранним утром в понедельник во время сильного шторма возле порта Порчелло, не далеко от столицы острова Палермо - предположительно в течение 60 секунд. Специалисты все еще не могут понять, как это могло произойти. Предположения варьируются от открытого люка во время огромной волны до неправильно установленного руля, управляющего осадкой судна.

В 2020 году судно прошло капитальный ремонт

В 2020 году судно прошло капитальный ремонт. На судне была установлена система, способная уменьшить его осадку в два раза: в обычных условиях плавания при полностью выдвинутом подвижном руле оно имело осадку почти десять метров, что позволяло ему противостоять силам 75-метрового мачта. Однако осадка могла быть уменьшена примерно до четырех метров - например, для входа в гавань.

Линча часто называют "Британским Биллом Гейтсом" в таблоидах его страны. Технологический магнат продал свою компанию Autonomy в 2011 году американскому конгломерату Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов (ныне 9,94 миллиарда долларов). Это было одним из самых неудачных приобретений в истории Силиконовой долины.

Линча и его бывшего финансового директора Стива Чемберлена, который недавно погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во время бега, обвиняли в сокрытии финансового состояния Autonomy от Hewlett-Packard. Тем не менее, жюри в Сан-Франциско оправдало обоих.

Раненый капитан был подвергнут длительному допросу полицией об инциденте. Из-за сложных условий специалисты продолжают поиски возможных выживших среди обломков.

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