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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Два человека из службы наблюдения скрылись в Гамбурге.

В специальном изоляторе содержатся лица, отсидевшие срок, но считающиеся опасными для общества. Двое таких подследственных сбежали и ныне скрываются в Ганновере. Правоохранительные органы активно их разыскивают.

 and  John Stellmacher
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Двое лиц, содержащихся под стражей в Гамбурге, смогли освободиться из заключения
Двое лиц, содержащихся под стражей в Гамбурге, смогли освободиться из заключения

- Два человека из службы наблюдения скрылись в Гамбурге.

Гамбургские правоохранительные органы разыскивают двух беглецов, которые ранее находились в безопасном содержании. Один из них проживал в жилом учреждении с конца прошлого года и не вернулся в свой центр ухода с 20 августа, как объявило министерство юстиции. Другой человек не явился на работу 12 августа.

Из-за вопросов конфиденциальности нельзя раскрыть дополнительную информацию об этих двух людях. Однако представитель власти заверил, что ни один из них не имеет истории сексуальных преступлений. Государственные прокуроры в Ахене и Дортмунде ведут дело, так как ордера на безопасное содержание были выданы их соответствующими районными судами.

В отличие от заключения, безопасное содержание не является формой наказания. Его основная цель - защитить общество от бывших преступников, которые, несмотря на отбытый срок, все еще считаются угрозой. Соответственно, условия в безопасном содержании должны быть существенно лучше, чем в обычной тюрьме, предлагая более широкий спектр терапевтических вариантов. Кроме того, должно быть часто оцениваться, все ли еще необходимо безопасное содержание. Сначала местное новостное издание, "Гамбургский журнал" NDR, сообщило о розыске.

Государственные прокуроры в Ахене и Дортмунде могут обратиться в Суд правосудия за помощью в выдаче международного ордера на арест, если беглецов обнаружат за пределами страны. Два человека, несмотря на безопасное содержание, имели право на справедливое судебное разбирательство и уважение к своей частной жизни, гарантированное Судом правосудия.

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