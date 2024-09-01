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Два автомобиля столкнулись лицом к лицу, в результате чего четыре человека получили ранения.

Две машины сталкиваются лоб в лоб рядом с Пфрентеном, одна из них выезжает на встречную полосу. В результате травмы получили четыре человека.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Жестокое столкновение двух автомобилей в районе Альгой-talleto привело к травмам четырех человек.
Жестокое столкновение двух автомобилей в районе Альгой-talleto привело к травмам четырех человек.

- Два автомобиля столкнулись лицом к лицу, в результате чего четыре человека получили ранения.

Два автомобиля столкнулись вблизи австрийской границы в районе Остальгау, в результате чего пострадали четыре человека, двое из них - серьезно. По словам властей, 31-летняя женщина, без видимой причины, выехала на встречную полосу вблизи перекрестка в Пфронтене и затем врезалась лоб в лоб в автомобиль 73-летнего мужчины.

По-видимому, предполагаемая причина аварии, а также 63-летний пассажир во втором автомобиле получили серьезные травмы. 73-летний мужчина и 34-летний супруг водителя получили лишь легкие травмы.

Тяжелые травмы, полученные 31-летним пассажиром и предполагаемым виновником аварии, требуют тщательного расследования. К сожалению, такие аварии могут привести к длительным периодам восстановления для пострадавших.

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