- Два автомобиля сошли с трассы А20, в результате чего пять человек получили ранения.

На А20 близ Тишина, два транспортных средства съехали с дороги друг за другом. Пять человек получили легкие травмы в авариях, произошедших в районе Ростока в среду вечером, как сообщили на следующий день. Одно из транспортных средств остановилось в поле рядом, в то время как другое столкнулось с барьером вскоре после этого.

Спасательные службы доставили пострадавших, возраст которых варьировался от 7 до 55 лет, в медицинское учреждение. Во время проведения спасательных работ восточная полоса А20 была временно закрыта на несколько часов.

Причины, по которым два транспортных средства съехали с дороги, первоначально были неясны. Власти рассматривают возможную связь с погодными условиями, как заявил представитель, отвечая на вопрос. Сильный дождь и шторм создали трудности для водителей в северной части Мекленбурга-Передней Померании в тот день.

Власти расследуют, могли ли погодные условия, в том числе сильный дождь и шторм, способствовать двум авариям на А20. Несмотря на закрытие восточной полосы на несколько часов, движение возобновилось после того, как пострадавшие были безопасно доставлены в больницы.

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