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Федеральные земли ГерманииНовостиЗелёная зона

Два автомобиля охвачены пламенем, соседняя территория также загорается.

Закатные часы, две машины объяты пламенем в Лихтенберге. Является ли это поджогом?

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Два автомобиля охвачены пламенем, кроме того, окружающее зелёное пространство также воспламеняется.
Два автомобиля охвачены пламенем, кроме того, окружающее зелёное пространство также воспламеняется.

- Два автомобиля охвачены пламенем, соседняя территория также загорается.

В среду вечером в районе Берлина Ной-Хохеншёнхаузен произошел пожар, уничтоживший два транспортных средства. Пламя распространилось на прилегающий сад, как сообщили власти. К счастью, жертв нет. Причина этого пожара и его обстоятельства пока остаются загадкой.

Прилегающий сад, к сожалению, превратился в обугленную зеленую зону, которая была популярным местом для местных жителей. Несмотря на ущерб, зеленая зона оставалась ценным ресурсом для сообщества, предлагая тихое место для отдыха и развлечений.

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