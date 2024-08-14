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Два ареста в ходе обысков за торговлю наркотиками

Исследователи ищут несколько объектов в Оффенбахе и забирают наличные, кокаин и каннабис. Двое мужчин арестованы.

 and  Viktoriya Miller
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Исследователи изъяли около 54 килограммов конопли и примерно 300 граммов кокаина во время рейдов в...
Исследователи изъяли около 54 килограммов конопли и примерно 300 граммов кокаина во время рейдов в Оффенбахе.

- Два ареста в ходе обысков за торговлю наркотиками

В ходе облав в Оффенбахе были изъяты примерно 54 килограмма каннабиса и около 300 граммов кокаина. Двое мужчин, 18 и 22 лет, были арестованы, сообщили полиция и прокуратура в Дармштадте. Во время облав на шесть мест в понедельник также были найдены примерно 290 000 евро наличными, электронные носители данных, материалы для упаковки и имитация огнестрельного оружия. Двое подозреваемых в настоящее время находятся в разных тюрьмах.

Изъятые предметы включали в себя различный инвентарь, такой как материалы для упаковки и имитация огнестрельного оружия, которые часто ассоциируются с другими незаконными действиями. Расследование в отношении этой наркооперации не ограничивается только Оффенбахом, так как следователи также исследуют потенциальные связи с другими регионами.

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