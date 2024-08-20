Подходя к порогу годов 2026 и 2027 - Два административных учреждения проходят через "Танцующие небоскребы".

На Реeperbahn в Гамбурге вскоре обретут свой дом одновременно и Экономическая, и Транспортная Администрация. Кроме того, Гамбургские продвижение компаний планируют переехать в здание, спроектированное архитектором Хади Техерани, к концу 2026/2027 года, как сообщается в заявлении Финансовой, Экономической и Транспортной Администрации. Договор аренды был заключен в августе между ISZ Immobilien Service Zentrum GmbH Финансового Департамента и арендодателем Hansainvest Real Assets GmbH на срок 20 лет. Парламентское одобрение все еще ожидается.

Примерно 980 человек займут этажи с 1 по 17

Согласно данным, около 980 сотрудников Администраций и продвижения займут значительную часть этажей с 1 по 17 в Grooving Towers, которые были завершены в 2012 году и имеют общую арендуемую площадь примерно 21 000 квадратных метров. Здание уже соответствует строжайшим энергетическим стандартам и поможет достичь климатических целей, установленных Сенатом. В настоящее время Администрации размещены в исторически неэффективном здании с точки зрения энергии.

Grooving Towers - два здания высотой 90 и 85 метров, построенные в 2012 году за около 180 миллионов евро на пороге "скандальной мили". Название происходит от изогнутой фасадной конструкции, которая сначала наклоняется друг к другу, а затем изгибается в противоположных направлениях на разной высоте. В здании расположены офисные помещения, а также жилые помещения для отеля и традиционного клуба Mojo, разбросанные по 24 этажам.

Техерани - знаменитый немецкий архитектор

Хади Техерани - знаменитый немецкий архитектор. В возрасте шести лет, сын иранского торговца переехал в Гамбург в 1960 году. С 1977 по 1984 год Техерани получил степень в области архитектуры в Брауншвейге, а затем преподавал в Техническом университете Аахена. В 1991 году он соосновал архитектурную фирму Bothe Richter Teherani (BRT Architects) в Гамбурге вместе с Йенсом Боте и Каем Рихтером. Фирма спроектировала множество выдающихся зданий tanto в Германии, как и за рубежом, таких как офисные здания в Кёльнском Рейнхафене, железнодорожный вокзал на Франкфуртском аэропорту и Зейдский университет в Абу-Даби.

Реeperbahn, известная своими Grooving Towers, увидит значительные изменения с переездом административных офисов туда. К концу 2026/2027 года Экономическая и Транспортная Администрация, а также Гамбургские продвижение компании займут энергоэффективное здание на железнодорожной станции Реeperbahn, спроектированное Хади Техерани.

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