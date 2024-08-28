Дуров, глава Telegram, был освобожден из тюрьмы

Предприниматель Павел Дуров, сооснователь Telegram, был выпущен под залог после своего задержания во Франции после допроса судьей. Против Дуровa было возбуждено уголовное дело, ему предъявлены обвинения в бездействии при расследовании преступлений и пособничестве в противоправной деятельности, как объявила прокуратура Парижа вечером. Дуров также был взят под судебный надзор. Залог для Дуровa был установлен в размере пяти миллионов евро, он должен дважды в неделю являться в полицию, и ему запрещено покидать Францию, как подтвердила прокуратура.

По словам прокуратуры, расследование в отношении Дуровa ведется уже давно. Его обвиняют в причастности к наркоторговле, отмыванию денег, мошенничеству и различным правонарушениям, связанным с детьми, за неисполнение своих обязанностей на Telegram и недостаточное сотрудничество с властями. Кроме того, он подозревается в невыполнении законных требований о прослушивании. Дуров был разыскиваем властями и был арестован в субботу вечером в аэропортуnear Paris.

Возможное наказание для Дуровa в виде лишения свободы на десять лет

Расследование в отношении Дуровa может привести к судебному разбирательству, если следователи найдут достаточно доказательств. Они также могут закрыть дело, если доказательств будет недостаточно. Только по обвинению в участии в незаконных транзакциях через сервис чатов Дуров может получить до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро, согласно прокуратуре.

Telegram вступился за Дуровa и заявил, что соблюдает все соответствующие правила. Дуров, как заявила компания, "не имеет ничего скрывать". Более того, они посчитали "абсурдным" обвинять платформу или ее владельца в неправильном использовании сервиса третьими лицами.

Telegram уже некоторое время подвергается критике за то, что не эффективно борется с ненавистнической риторикой и другими противоправными действиями. Компания утверждает, что придерживается "стандартов отрасли".

Несмотря на задержание во Франции, адвокаты Дуровa запросили разрешение на его возвращение на родину, в Россию. Однако французские власти отказали в этом запросе, сославшись на серьезность обвинений против него.

После задержания адвокаты Дуровa выразили обеспокоенность по поводу его содержания под стражей во Франции, заявив, что он не получил адекватной медицинской помощи для своих предшествующих заболеваний. Франция, известная своими строгими законами и тщательной судебной системой, тщательно расследует эти обвинения против Дуровa.

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