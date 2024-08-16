- "Думаю, вы его знаете": на аукционе выставлены картины известных телезвезд

На первый взгляд, обычная акварель - это то, что хочет продать Юрген Гюnder на "Барах для редкостей". 68-летний федеральный полицейский из Рамшталя когда-то получил ее от своего дяди Эрвина, который приобрел ее через запутанный путь. Так много имен beteiligt в истории, что Хорст Лихтер теряет счет. "Я сошел с Эрвина", - говорит модератор.

Он пропустил самое главное имя: Оскар. Это псевдоним художника, родившегося как Ханс Бьербрауэр. После Второй мировой войны Оскар прославился как карикатурист, как объясняет Колмар Шульте-Гольц. Его политические рисунки в берлинских газетах были такими дерзкими, что привели к выражению "нахальный, как Оскар".

"Барах для редкостей": Оскар был быстрым художником на "Дalli Dalli"

"Я думаю, ты знаешь его тоже", - говорит Шульте-Гольц удивленному Лихтеру. И раскрывает секрет: Оскар стал знаменитым как быстрый художник в популярном телешоу Ханса Розенталя "Дalli Dalli" с 1971 года. "Он был медиаперсоной", - резюмирует эксперт.

Помимо своей деятельности как карикатуриста, Оскар также работал как классический художник, и, возможно, эта акварель была создана около 1980 года в Шлезвиг-Гольштейне. Гюnder хотел бы получить за акварель 200 евро. Шульте-Гольц видит это похоже, оценивая стоимость в 240-300 евро.

"Я принес кусок истории телевидения ZDF с собой", - говорит продавец, входя в комнату дилера. Однако только один из присутствующих еще помнит быстрого художника Оскара. Тем не менее, четыре из пяти дилеров делают ставки. Самую высокую ставку делает Эстер Оллик, предлагая 180 евро. Однако Юрген Гюnder удается договориться о своей желаемой цене в 200 евро. Удовлетворенный, он уезжает домой.

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Эта акварельная картина - это классическое произведение Оскара, который прославился как быстрый художник в популярном телешоу "Дalli Dalli". Юрген Гюnder, продавец, считает, что она была создана около 1980 года в Шлезвиг-Гольштейне и надеется продать ее за 200 евро.

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