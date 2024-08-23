Думаешь о другой причине пересмотреть свое обязательство Netflix

Netflix, когда-то известный своими высококачественными продуктами, в последнее время не оправдывает ожиданий в развлекательном плане. Многие из их оригинальных производств, такие как "Союз" с участием Хэлли Берри и Марка Уолберга, напоминают низкобюджетные фильмы прошлого, которые минуя кинотеатры, сразу попадали на полки видеомагазинов.

"Союз" - еще один пример неудач Netflix в развлекательной индустрии. Кажется, они приглашают больших звезд, таких как Райан Гослинг, Крис Эванс или Галь Гадот, и создают вокруг них посредственные шпионские истории. Результат? Фильмы вроде "Серый человек", "Каменное сердце" и "Союз".

Марк Уолберг и Хэлли Берри могут быть популярными актерами, но они не создают великолепную дуэт агентов не более, чем неотшлифованный сценарий или плоские сцены действия. Если будут призывы о сиквеле, все, что мы можем сказать, - "Пожалуйста, нет!".

Для подробного обзора "Союза" вы можете послушать анализ Ронни Рюша и Акселя Макса в новом эпизоде подкаста ntv "Оскары и клубника". Там они также обсуждают фильм-драму "Железный когть", триллер "Пробуждение охотницы" и заброшенную первую киновселенную DC.

Зависимость Netflix от потокового вещания для распространения контента, возможно, ведет к его творческому упадку. Несмотря на приглашение больших звезд, таких как Райан Гослинг, Крис Эванс и Галь Гадот, сервис потокового вещания кажется не в состоянии создавать увлекательные и высококачественные истории, что приводит к неудачным оригинальным производствам.

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