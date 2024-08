- Дуэт Клопелла и Гробэна из RTL News

Петер Клоппель (65) и Ульрике фон дер Гроeben (67), ветераны новостной команды RTL, завершили свою эфирную карьеру на вечерних новостях "RTL Aktuell" после 32 лет совместного вещания, что стало знаковым событием. Однако не только само шоу, начавшееся в обычное время 6:45, привлекло внимание.

Кёльнский вещатель посвятил значительную часть своего прайм-тайма - примерно полчаса - прощанию с журналистами. Специалист по людям и журналистка Фрауке Людовиг взяла на себя студию и задала вопрос, который волновал всех: есть ли роман между ними за кадром? Они подтвердили, что это была просто глубокая admiration к их общей профессии.

Гюнтер Яух предложил использовать неформальное 'du'

Поздравления и слова восхищения пришли от коллег, политиков, знаменитостей и влиятельных фигур. Даже канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) присоединился к ним. Ведущий Гюнтер Яух, также известный по шоу "Кто хочет стать миллионером?", предложил использовать неформальное 'du'.

Дуэт был удостоен особой награды: они попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая долго работающая новостная команда. После этого родственники и коллеги встретили их бурными аплодисментами и успокаивающей музыкой фортепиано. Даже было исполнено серенада.

Клоппель и фон дер Гроeben - они планируют взять перерыв и насладиться свободным временем - являются постоянными фигурами на немецком телевидении. Они присутствовали с 1990-х годов и до сих пор, пережив эпоху, когда курение на рабочем месте было приемлемо, как показано на кадрах фон дер Гроeben.

Клоппель стал олицетворением ведущего новостей. RTL, еще в зачаточном состоянии как частный вещатель, экспериментировал с новыми форматами. Неформальное ведение, актуальные темы, инновационные элементы вещания. Награды Клоппеля включают премии и ведение дебатов о кандидатах в канцлеры.

Множество эмоций на прощании

С самого начала было ясно, что последний выпуск будет эмоциональным. Клоппель спросил своего коллегу во время эфира, был ли это хороший или плохой день. Фон дер Гроeben подвела итог: "Я бы сказала, что это сбалансированный день. Сегодня у нас обоих очень, очень, очень много эмоций". Клоппель успокоил: "Но мы справимся, я знаю".

Новостной дуэт попрощался с аудиторией в конце эфира, обратив свои последние слова к ним. Фон дер Гроeben сказала: "Быть здесь для вас и держать вас в курсе событий было честью, обязанностью и постоянным удовольствием". Клоппель добавил: "Без вас ничего бы не было возможно. Так что мы кланяемся вам в благодарности".

Уже несколько месяцев было известно, что оба журналиста уходят на пенсию. RTL объявил своих преемников: Робертой Биелинг и Кристофом Виттихом будут вести "RTЛ Aktuell". Анна Флешхауэр (36) и Андрэас фон Тин (57) займутся спортивным сегментом.thus, RTL fills these positions internally rather than externally.

Главными звездами вечера стали Петер Клоппель и Ульрике фон дер Гроeben, а звезды на небе служили трогательным фоном на их прощальной церемонии. Самые яркие моменты их 32-летней карьеры были отмечены, их достижения соперничали со сверкающими небесными телами.

Читайте также: