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ОбществоНовостиСоединенные Штаты Америки

Дуэт Бибера, состоящий из Джастина и Хейли, приветствовал своего новорожденного в мире.

В 2018 году поп-звезда Джастин Бибер и модель из мира моды Хейли Baldwin обменялись клятвами.

 and  Anne Legman
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Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер пополнили свою семью новым членом.
Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер пополнили свою семью новым членом.

Молодые люди, или, альтернативно, следующее поколение. - Дуэт Бибера, состоящий из Джастина и Хейли, приветствовал своего новорожденного в мире.

Клан Бьянков расширяется: Канадский певец Justin Bieber, 30 лет, и его жена, модель Hailey Bieber, 27 лет, пополнили свой мир новым членом семьи. Justin поделился своей радостью в Instagram, приветствуя их малыша и представляя его имя - Jack Blue Bieber.

Он даже поделился фотографией крошечной ножки новорожденного. Пара держала подробности рождения в секрете, в том числе точную дату и пол ребенка, изначально оставляя всех в неведении. Имя Jack является популярным выбором для мальчиков в США, но представитель Hailey Bieber подтвердил, что этот малыш действительно мальчик.

Hailey сама поделилась снимком ножки в своих Instagram Stories, украсив его медвежьими и синими сердечками.

Теперь Justin и Hailey Bieber составляют семью из трех человек.

В мае они неформально объявили о своей беременности, опубликовав видео и серию фотографий в Instagram. По словам представителя Hailey, на тот момент она была на шестом месяце.

Бьянки поженились в быстрой и частной церемонии в здании суда Нью-Йорка в сентябре 2018 года. Тем не менее, их грандиозное свадебное празднование состоялось год спустя в роскошном особняке в Южной Каролине.

Семья Бьянков счастливо пополнилась появлением их сына в Соединенных Штатах Америки. Новости о поле и дате рождения ребенка были сохранены в секрете, но популярное имя, выбранное для него, Jack, указывает на американское происхождение.

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