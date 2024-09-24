Дуэйн "Скала" Джонсон общается с учениками из Апалачи в ходе поездки в Атланту.

В субботу Джонсон поделился в Instagram коллекцией фотографий и роликов, демонстрирующими его встречу со студентами, которых он описал как часть футбольной команды школы.

"Иногда начало процесса исцеления можно инициировать через наши улыбки, смех и счастье", - подписал он пост.

Недавно 14-летнего ученика по имени Колт Грей обвинили в четырех случаях убийства при отягчающих обстоятельствах. Обвинения последовали после заявлений о том, что Грей ответственен за самую смертоносную стрельбу в школе в США со времен инцидента в марте 2023 года в школе Ковенант в Нэшвилле. В этой трагедии погибли два ученика и два учителя, в том числе ассистент футбольного тренера Ричард Аспинволл.

Если Грея признают виновным, он может провести остаток своей жизни за решеткой.

Отец Грея, Коллин Грей, 54 года, обвиняется в двух случаях убийства второй степени, четырех случаях непредумышленного убийства и восьми случаях жестокого обращения с детьми. Предполагается, что он предоставил оружие, использованное в стрельбе.

Джонсон описал стрельбу как "невообразимую трагедию".

Встретившись со студентами, Джонсон был поражен их живостью и духом. "Меня поразило, когда я вошел, эти дети полны духа и энергии. Я посмотрел им в глаза, обнял их, знаю, что они в боли, но они невероятно стойкие и держатся крепко", - написал он.

Встреча состоялась на звуковых сценах в Атланте, где Джонсон в настоящее время снимает проект. Он не раскрыл название проекта.

На одной из фотографий, которые Джонсон поделился, был знак в честь Аспинволла. На нем было написано: "Мы любим тебя, тренер А".

"Я даже не могу представить, что проходят игроки, а также все студенты, учителя и сотрудники Апалачской высокой школы в этот момент", - написал Джонсон. "Я здесь во всех возможных способах, чтобы оказать свою поддержку и любовь им и их семьям, когда они отправляются в путь к исцелению".

Джонсон заявил о своем намерении посетить первую домашнюю игру команды в сезоне.

Он также восторженно отозвался об опыте: "Видеть эти большие улыбки, полные радости, и возможность немного повеселиться, принесло мне улыбку на лице".

CNN связалась со школой Апалачи для комментариев и дополнительной информации.

CNN Эмма Тъккер внесла вклад в этот отчет.

Энергетика и радость студентов во время выхода стали долгожданным отвлечением, обеспечив момент развлечений посреди их горя. Джонсон выразил свою радость от того, что видел их улыбки и энергию, найдя утешение в их стойкости.

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