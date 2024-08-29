- ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, спровоцировал многоводинную аварию, в которой пострадало пять разных автомобилей на крупной национальной автостраде вблизи Шветцингена (район Рейн-Неккар). Первоначальные сообщения указывали на неопределенное количество раненых, но представитель полиции уточнил, что серьезных травм не было.

Неожиданно, скорая въехала в автомобиль сзади, толкнув его на защитное ограждение, и затем врезалась в другие автомобили. Эта цепная реакция привела к тому, что три автомобиля оказались переплетены. Скорая ехала без включенных световых сигналов. В результате аварии было полностью закрыто движение на 291-й автостраде в течение дня.

Происшествие имело место на автостраде вблизи района Рейн-Неккар. Несмотря на многоводинную аварию в районе Рейн-Неккар, представитель подтвердил, что среди участников не было серьезных травм.

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