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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Рейн-Некар

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи

- ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, спровоцировал многоводинную аварию, в которой пострадало пять разных автомобилей на крупной национальной автостраде вблизи Шветцингена (район Рейн-Неккар). Первоначальные сообщения указывали на неопределенное количество раненых, но представитель полиции уточнил, что серьезных травм не было.

Неожиданно, скорая въехала в автомобиль сзади, толкнув его на защитное ограждение, и затем врезалась в другие автомобили. Эта цепная реакция привела к тому, что три автомобиля оказались переплетены. Скорая ехала без включенных световых сигналов. В результате аварии было полностью закрыто движение на 291-й автостраде в течение дня.

Происшествие имело место на автостраде вблизи района Рейн-Неккар. Несмотря на многоводинную аварию в районе Рейн-Неккар, представитель подтвердил, что среди участников не было серьезных травм.

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