Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВыборы в Ландтаг

Дружеская связь политиков с Вейлом превращается в напряжение

На протяжение длительного периода Бернд Альтусманн занимал должность председателя ХДС (Христианско-демократический союз) в Нижней Саксонии и также занимал министерскую должность. Его уход из Нижней Саксонии скоро произойдет.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Альтусманн ожидается покинуть立法机关 в ближайшие недели (архивное фото).
Альтусманн ожидается покинуть立法机关 в ближайшие недели (архивное фото).

- Дружеская связь политиков с Вейлом превращается в напряжение

ХДС депутат Бернд Альтусманн, комментируя поражение своей партии на выборах в ландтаг, намекает, что его дружеские отношения с премьер-министром Нижней Саксонии Стефаном Вайлем (СДПГ) могли сыграть определенную роль. "Возможно, я немного сдерживался во время кампании из-за этого", - сказал Альтусманн газете "Новая Оснабрюкская газета". В 57 лет он был главным кандидатом ХДС на выборах 2017 и 2022 годов, оба раза проиграв Вайлю. С 2016 по 2023 год он занимал пост председателя ХДС в ландтаге, ранее был министром культуры Нижней Саксонии с 2010 по 2013 год и министром экономики и заместителем премьер-министра под руководством Вайля с 2017 по 2022 год.

"Я не ухожу с обидой", - подчеркнул Альтусманн. Он признался, что почти все добился, кроме поста премьер-министра, которого он очень хотел. "Я действительно хотел бы получить эту должность и боролся за нее", - сказал политик.

Альтусманн упомянул, что его приятные отношения с Вайлем могли повлиять на его подход к выборам в ландтаг в 2017 и 2022 годах. Несмотря на свои поражения, он выразил желание занять пост премьер-министра на этих выборах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Христианско-демократический союз (ХДС) планирует участвовать в выборах земли Рейнланд-Пфальц весной...
Федеральные земли Германии

Шнайдер стремится завоевать признание в области образования, иммиграции и здравоохранения.

- Шнайдер стремится завоевать признание в области образования, иммиграции и здравоохранения. Текущий председатель ХДС в Рейнланд-Пфальце, Гордон Шнайдер, считает образование, миграцию и здравоохранение основными приоритетами для христианских демократов в предвыборной кампании. Он считает необходимым обратить внимание на негативные тенденции и недостатки в этих областях со стороны правительства земли. Шнайдер прокомментировал

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
В 2024 году ожидается уменьшение посевов подсолнечника в Баварии
Федеральные земли Германии

Огромное количество пшеницы: есть ли дополнительная информация?

- Огромное количество пшеницы: есть ли дополнительная информация? Пшеница и кукуруза: ставка баварских фермеров на культивирование сельскохозяйственных культур. Другие растения, к сожалению, испытывают трудности. Например, производство подсолнечника в Свободном государстве значительно сократилось в этом году. Их высадили на около 6600 гектаров - заметное снижение по сравнению с 8200 гектарами в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Конкретные Individuals, включая многочисленных детей, размещены в Штеттине
Федеральные земли Германии

В настоящее время в Стендале проходят первоначальную обработку около 400 заявителей на предоставление убежища.

В недавнем Центре первичного приема, расположенном в Штендале, размещают заявления на убежище с уникальными уязвимостями. Какова ситуация примерно через три месяца после его открытия?

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Бодо Рамэло, представляющий партию Левых, выражает удивление упоминанием Альтернативой для Германии...
Федеральные земли Германии

Рамелоу утверждает, что Вольф слишком привязан к AfD.

Бодо Рамelow из Левой партии выступает и высказывает суждения о Катье Вольф из БСВ, акцентируя внимание на её позиции по вопросу об АФД. ismétNull выражает обеспокоенность влиянием Сахры Вагенкнехт.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.
Политика

Блинкен продолжает свое путешествие на Ближний Восток, стремясь к соглашению в Газе.

Госсекретарь США Блинкен пытается договориться о перемирии в Газе. Впервые за долгое время преобладает оптимизм. inconn

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Христианско-демократический союз (ХДС) планирует участвовать в выборах земли Рейнланд-Пфальц весной...
Федеральные земли Германии

Шнайдер стремится завоевать признание в области образования, иммиграции и здравоохранения.

- Шнайдер стремится завоевать признание в области образования, иммиграции и здравоохранения. Текущий председатель ХДС в Рейнланд-Пфальце, Гордон Шнайдер, считает образование, миграцию и здравоохранение основными приоритетами для христианских демократов в предвыборной кампании. Он считает необходимым обратить внимание на негативные тенденции и недостатки в этих областях со стороны правительства земли. Шнайдер прокомментировал

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
TSMC запускает крупный проект в Дрездене
Экономика

TSMC запускает крупный проект в Дрездене

В Дрездене политические собрания часто имеют considerable значение. Однако недавнее знаменательное событие имеет уникальный significance. крупнейший в мире производитель полупроводников собирается открыть своё представительство в Европе.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
В 2024 году ожидается уменьшение посевов подсолнечника в Баварии
Федеральные земли Германии

Огромное количество пшеницы: есть ли дополнительная информация?

- Огромное количество пшеницы: есть ли дополнительная информация? Пшеница и кукуруза: ставка баварских фермеров на культивирование сельскохозяйственных культур. Другие растения, к сожалению, испытывают трудности. Например, производство подсолнечника в Свободном государстве значительно сократилось в этом году. Их высадили на около 6600 гектаров - заметное снижение по сравнению с 8200 гектарами в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно