- Дружеская связь политиков с Вейлом превращается в напряжение

ХДС депутат Бернд Альтусманн, комментируя поражение своей партии на выборах в ландтаг, намекает, что его дружеские отношения с премьер-министром Нижней Саксонии Стефаном Вайлем (СДПГ) могли сыграть определенную роль. "Возможно, я немного сдерживался во время кампании из-за этого", - сказал Альтусманн газете "Новая Оснабрюкская газета". В 57 лет он был главным кандидатом ХДС на выборах 2017 и 2022 годов, оба раза проиграв Вайлю. С 2016 по 2023 год он занимал пост председателя ХДС в ландтаге, ранее был министром культуры Нижней Саксонии с 2010 по 2013 год и министром экономики и заместителем премьер-министра под руководством Вайля с 2017 по 2022 год.

"Я не ухожу с обидой", - подчеркнул Альтусманн. Он признался, что почти все добился, кроме поста премьер-министра, которого он очень хотел. "Я действительно хотел бы получить эту должность и боролся за нее", - сказал политик.

Альтусманн упомянул, что его приятные отношения с Вайлем могли повлиять на его подход к выборам в ландтаг в 2017 и 2022 годах. Несмотря на свои поражения, он выразил желание занять пост премьер-министра на этих выборах.

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