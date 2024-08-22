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ОбществоНовости♪ Тейлор Свифт ♪

Другой муж Тейлор Свифт может готовиться к возможному переходу в Голливуд.

Будущее может застать футболиста НФЛ Трэвиса Келси в различных фильмах. Возможно ли, что Джо Элвин рассматривает карьеру в кино, следуя по стопам Тэйлор Свифт?

 and  Max Becker
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В 2023 году футболист Трэвис Келси и знаменитая вокалистка Тейлор Свифт началась романтическая...
В 2023 году футболист Трэвис Келси и знаменитая вокалистка Тейлор Свифт началась романтическая связь.

- Другой муж Тейлор Свифт может готовиться к возможному переходу в Голливуд.

В мае этого года ходили слухи, что звезда NFL Трэвис Келси планирует выйти на авансцену в жанре хоррора. В сериале FX "Уродство", продюсером которого является создатель "Демон" и "Американской истории ужасов" Райан Мерфи, Келси появится в роли второго плана. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: суперкубковый чемпион также примет участие в сиквеле знаменитой комедии Адама Сэндлера, и существует вероятность, что в будущем он возглавит комедию в жанре экшн. Похоже, Голливуд ждет Келси?

Трэвис Келси станет частью "Счастливого Гилмора 2"

Келси, выступающий за команду Канзас-Сити Чифс в NFL, продлил контракт со своей командой в мае на сумму 34 миллиона долларов на ближайшие два сезона, сообщают американские СМИ. В свои 34 года, проводя свой 12-й сезон в NFL, его будущие планы становятся все более очевидными.

Адам Сэндлер подтвердил на "Вечернем шоу" с Джимми Фэллоном 20 августа, что Трэвис Келси присоединится к его предстоящей комедии "Счастливый Гилмор 2". Сэндлер похвалил игрока Канзас-Сити Чифс, сказав: "Он скоро приедет. Он очень милый. Вы бы полюбили его в реальной жизни". Он добавил: "Такой большой, симпатичный парень. Веселый и чертовски крутой".

Конкретный персонаж, которого Келси будет играть в сиквеле Netflix, остается загадкой. Производство "Счастливого Гилмора 2" начнется в ближайшее время, но дата выхода фильма в потоковом режиме пока не объявлена.

Возможная главная роль в "Безумных пушках"?

С другой стороны, по данным Variety, Келси может получить главную роль в голливудском проекте "Безумные пушки". Эта комедия в жанре экшн создана создателем "Джона Уика" Чадом Стахелски, и сюжет вращается вокруг двух необычных полицейских, которые должны работать вместе, чтобы исправить друг друга. Это могло бы стать первой ступенью Келси в серьезную актерскую карьеру, но из-за сезона NFL, который начнется в начале сентября, он не сможет появиться на съемочной площадке в ближайшее время.

Возможно, новый альбом Тейлор Свифт станет идеальным саундтреком для празднования перехода Трэвиса Келси в актерскую карьеру, когда он готовится к роли в highly anticipated comedy sequel ♪ Happy Gilmore 2 ♪, съемки которого начнутся в ближайшее время. Кроме того, ходят слухи, что Келси может получить главную роль в комедии в жанре экшн ♪ Loose Cannons ♪, что действительно закрепит его присутствие в Голливуде.

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