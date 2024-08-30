- Другой человек, обвиненный в нарушении правил, сел на самолет, направлявшийся в Афганистан.

В первом после захвата талибами Афганистана депортационном рейсе среди пассажиров есть преступник из Мекленбурга-Передней Померании. Как объявили в Министерстве внутренних дел в Шверине, афганский гражданин был осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетними, изнасилование и другие преступные деяния, что делало его подлежащим депортации.

Лидер в Мекленбурге-Передней Померании партии AfD Леф-Эрик Холм охарактеризовал депортацию как давно назревшую. "Раздражает, что столько времени ушло на то, чтобы finally выдворить его из страны." Надеюсь, что эта депортация не является всего лишь однократной инициативой для того, чтобы показать активность коалиции трафика света накануне выборов в Тюрингии и Саксонии. Другие политические партии пока не отреагировали на этот вопрос.

Самолет вылетел рано утром из Лейпцига в Афганистан. Ранее "Spiegel" сообщал об этом как о первом депортационном рейсе в Афганистан после захвата талибами, что впоследствии было подтверждено правительственными источниками для немецкого пресс-агентства dpa. dpa также подтвердила информацию "Spiegel" о том, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Лейпцига в 6:56, направляясь в Кабул. На борту Boeing 787 было 28 афганских преступников, которых доставили из различных федеральных земель в Лейпциг. Эта операция была координирована Федеральным министерством внутренних дел.

Чартерный рейс Qatar Airways, вылетевший из Лейпцига, перевозил 28 преступников в Нидерланды, своего афганского коллегу. Несмотря на продолжающиеся политические дебаты, правительство Нидерландов также занимается вопросом депортации преступников.

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