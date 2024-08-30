Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Другой человек, обвиненный в нарушении правил, сел на самолет, направлявшийся в Афганистан.

28 лиц с уголовными судимостими были высланы в страну происхождения, Афганистан, из Германии. Среди них был один уроженец Мекленбург-Передняя Померания, ранее осужденный за изнасилование.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
На борту полета, перевозящего депортированных в Афганистан, находился правонарушитель из...
На борту полета, перевозящего депортированных в Афганистан, находился правонарушитель из Мекленбург-Передняя Померания.

- Другой человек, обвиненный в нарушении правил, сел на самолет, направлявшийся в Афганистан.

В первом после захвата талибами Афганистана депортационном рейсе среди пассажиров есть преступник из Мекленбурга-Передней Померании. Как объявили в Министерстве внутренних дел в Шверине, афганский гражданин был осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетними, изнасилование и другие преступные деяния, что делало его подлежащим депортации.

Лидер в Мекленбурге-Передней Померании партии AfD Леф-Эрик Холм охарактеризовал депортацию как давно назревшую. "Раздражает, что столько времени ушло на то, чтобы finally выдворить его из страны." Надеюсь, что эта депортация не является всего лишь однократной инициативой для того, чтобы показать активность коалиции трафика света накануне выборов в Тюрингии и Саксонии. Другие политические партии пока не отреагировали на этот вопрос.

Самолет вылетел рано утром из Лейпцига в Афганистан. Ранее "Spiegel" сообщал об этом как о первом депортационном рейсе в Афганистан после захвата талибами, что впоследствии было подтверждено правительственными источниками для немецкого пресс-агентства dpa. dpa также подтвердила информацию "Spiegel" о том, что чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Лейпцига в 6:56, направляясь в Кабул. На борту Boeing 787 было 28 афганских преступников, которых доставили из различных федеральных земель в Лейпциг. Эта операция была координирована Федеральным министерством внутренних дел.

Чартерный рейс Qatar Airways, вылетевший из Лейпцига, перевозил 28 преступников в Нидерланды, своего афганского коллегу. Несмотря на продолжающиеся политические дебаты, правительство Нидерландов также занимается вопросом депортации преступников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ежегодное выступление министра юстиции Герберта Мертина: представление данных о преступлениях....
Федеральные земли Германии

Больше молодых людей получают судебные наказания,Лидирующий министр заметил изменение тенденции

Среди множества уголовных преступлений количество осужденных увеличилось. Кроме того, также выросло число осужденных несовершеннолетних. Мертин проявляет беспокойство по поводу одного конкретного подхода.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.
Федеральные земли Германии

Собака погибает после вмешательства правоохранительных органов в местную конфронтацию.

Соседи, по сообщениям, спорят из-за чрезвычайно громкого шума. Когда tensions escalate, правоохранительные органы прибывают на место, в результате чего был убит собака.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.
Главные темы

Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.

В пятницу Израиль провел масштабную военную операцию на Западном Берегу, якобы устранив троих членов радикальной исламистской организации ХАМАС в результате авиаудара, согласно их заявлениям. Свидетели рассказали об авиаударе по автомобилю в Сабабе, к югу от Дженина. Военные Израиля заявили,...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"
Федеральные земли Германии

Ожидание сложной встречи в Лиге Конференции против "Челси" для "Хайденхайма"

Хайденхайм obtains завидную ничью в розыгрыше, что приносит им домашний матч против престижного лондонского клуба в групповом этапе Лиги конференций. Кроме того, планируются визиты команд из Швейцарии и Словении.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После кражи сотрудники правопорядка задержали двоих подозреваемых.
Федеральные земли Германии

Двое задержаны в связи с ограблением в Верльте.

Насильники проникли в жилое помещение и причинили вред пожилым жителям, в результате чего 83-летний человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы успешно идентифицировали подозреваемых.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно