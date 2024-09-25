Другие развитые страны опережают Германию в области промышленного развития.

Экономическая ситуация в мире улучшается, с уменьшением темпов инфляции, ростом доходов и более мягкой денежно-кредитной политикой в различных странах. Однако прогноз для экономики Германии от ОЭСР довольно пессимистичен. Из крупных промышленно развитых стран только Германия и Япония, по прогнозам, будут отставать. Рост ВВП Германии оценивается всего в 0.1% в этом году, согласно последнему отчету из Парижа.

В отличие от Германии, экономика Японии, как ожидается, упадет на тот же самый 0.1%. С положительной стороны, Франция (+1.1%), Италия (+0.8%) и Испания (+2.8%) должны показать лучшие показатели роста.

Ранее, в мае, ОЭСР снизила свой прогноз роста для Германии с первоначальных 0.3%, proyected в феврале, до 0.2%. На следующий год организация ожидает увеличения экономики Германии с темпом роста 1.0%.

Прогноз глобального роста 3.2%

ОЭСР прогнозирует глобальный рост 3.2% tanto en 2022 como en 2023. Для зоны евро прогнозируется рост 0.7% и 1.3% соответственно. Снижение инфляции, рост доходов и более мягкая денежно-кредитная политика в различных странах способствуют этому стабильности.

Тем не менее, риски сохраняются. Потенциальные геополитические конфликты и торговые споры могут нарушить инвестиции и увеличить затраты на импорт. Кроме того, рынок труда может замедлить рост быстрее, чем ожидалось. С другой стороны, более высокие зарплаты могут стимулировать увеличение расходов, а непрерывное снижение цен на нефть может ускорить снижение инфляции.

ОЭСР - это коалиция стран, проводящих демократию и рыночную экономику, в которую входят крупные экономики, такие как Германия, США и Япония, а также развивающиеся экономики, такие как Мексика и Чили.

Несмотря на общий прогноз глобального экономического роста 3.2% tanto en 2022 como en 2023, по мнению ОЭСР, экономические прогнозы для Германии и Японии менее оптимистичны. Несмотря на ожидаемый рост экономики Германии с темпом роста 1.0% в следующем году, ее текущий темп роста 0.1% вызывает беспокойство на основе последних экономических прогнозов.

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