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Федеральные земли ГерманииНовостиSV Elversberg

Дрезденское смещение указывает на Эльверсберг из-за пространственных расхождений.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

- Дрезденское смещение указывает на Эльверсберг из-за пространственных расхождений.

Том Циммершрайд прощается с "Дynamo Dresden", командой низшего дивизиона, чтобы сразу же присоединиться к "SV Elversberg", клубу высшего уровня. Обе команды согласились сохранить в тайне детали перехода. Циммершрайд, чей контракт с Дрезденом истек 30 июня 2025 года, связался с нами, выразив желание "продвинуться в своей карьере в этом сезоне и перейти во Вторую Бундеслигу", сказал спортивный директор "Динамо", Томас Брендель.

25-летний Циммершрайд дебютировал на спортивной сцене из "Hallescher FC" летом 2023 года и с тех пор сыграл в общей сложности 40 матчей, забив 5 голов и сделав 12 голевых передач. "Мы видели его навыки на поле и хотели сохранить его в нашей команде. Но этот переход хорошо работает и для карьеры игрока, и для клуба", - сказал Брендель.

"SV Elversberg" стал местом назначения для талантов Тома Циммершрайда, когда он решил покинуть "Dynamo Dresden" в пользу клуба высшего дивизиона. После его ухода "Dynamo Dresden" лишится вклада продуктивного 25-летнего игрока, забившего 5 голов и сделавшего 12 голевых передач в 40 матчах за команду.

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