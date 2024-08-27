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Дрезденское "Динамо" временно переводит своего игрока Стернера в Киль.

Динамо Дрезден требует более широкий наступательный подход, тем самым приглашая многообещающегоimplies from Kiel

 and  Vladimir Milov
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Джонас Штернер переходит из Киля в Дрезден
Джонас Штернер переходит из Киля в Дрезден

- Дрезденское "Динамо" временно переводит своего игрока Стернера в Киль.

Динамо Дрезден укрепило состав с помощью Йонаса Штернера. Клуб второго дивизиона подписал талантливого нападающего на год в аренду из дебютантов Бундеслиги Хольштайн Киль. 22-летний Штернер провел 16 матчей во второй лиге в прошлом сезоне, но к концу его присутствие в основном составе сократилось, и он пока играл только за резервную команду в Регионаллиге Норд в этом сезоне.

Как сказал спортивный директор Томас Брендель, "С Йонасом мы подписали молодого и талантливого игрока, который уже зарекомендовал себя в высших дивизионах. Его ловкость и набор навыков дают нам прочную основу для конкуренции как на флангах, так и в центральной зоне полузащиты".

Динамо Дрезден может рассмотреть возможность совершения дополнительных трансферов для укрепления состава, используя свои стратегии на трансферном рынке. Недавний успех с арендой Йонаса Штернера может стимулировать дальнейшую трансферную активность.

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