- Дрезденское "Динамо" легко победило ВфБ Штутгарт II, обеспечив себе комфортную победу со счетом 2:0.

Динамо Дрезден вернулось в форму после трудной недели. Они отыгрались после поражения 0:2 от Ауэ в дерби Саксонии, обыграв сегодня во второй команде ВФБ Штутгарт 2:0 (1:0) на стадионе «Рудольф-Харбиг». Хristoph Daferner (15-я минута) открыл счет, а Tony Menzel (72-я минута) добавил еще один в ворота в второй половине матча. Ди Бенедетто из Штутгарта получил желто-красную карточку за повторные фолы в 55-й минуте. На матче присутствовало 27 205 зрителей.

Дрезден начал матч осторожно, позволив резервной команде Штутгарта взять инициативу. Однако ошибка в середине поля была использована Винко Сапиной, который вывел Дафернера на простой гол. СГД затем играл как топ-команда, почти не давая Штутгарту дышать. Возможности увеличить преимущество были упущены, когда Никлас Хаупманн (19-я минута) и Сапина (31-я минута) не использовали свои шансы. Перерыв закончился со счетом 1:0 в пользу уверенных хозяев.

Удаление Ди Бенедетто в 55-й минуте дало Дрездену численное преимущество. Они полностью использовали его, когда Сапина предоставила пас Мenzel для спокойного головой гола в 72-й минуте. Победа хозяев подняла Дрезден на третье место в таблице.

Восстановление Динамо Дрезден продолжалось даже после удаления Ди Бенедетто, когда они воспользовались численным преимуществом, чтобы завоевать важную победу 2:0 над второй командой ВФБ Штутгарт. Этот впечатляющий результат еще больше укрепил позицию Динамо Дрезден, поместив их на третье место в таблице.

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