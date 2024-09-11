Дрезденские пожарные готовятся к наводнению

Тяжёлые дожди и непрерывные ливни в Чехии вызывают опасения по поводу наводнений в Дрездене. Это может создать осложнения в процессе восстановления полуразрушенного Карлова моста. Тем не менее, пожарная служба Дрездена остаётся оптимистичной.

Пожарная служба Дрездена готовится к возможным наводнениям вдоль реки Эльбы. Однако текущие работы по очистке после обрушения моста могут быть затронуты. Михаил Клаhre из пожарной службы Дрездена упомянул возможность сильных осадков на востоке. "Мы пристально следим за этим", - сказал он.

Прямых действий пока не принято, так как ситуация с погодой остаётся неопределённой. План экстренных действий находится наготове и будет активирован в случае наводнения. "Мы готовы и хорошо подготовлены", - добавил Клаhre.

Германская служба погоды (DWD) предсказывает сильные дожди на востоке, в частности, в Чехии, регионе Изар и Рiesengebirge, а также больших частях Австрии. Эти осадки повлияют на реки в Саксонии.

Ожидаемые высокие уровни воды с воскресенья

По словам метеоролога из DWD в Лейпциге, с пятницы по воскресенье, в частности, в районе границы Германия-Польша-Чехия, ожидаются проливные дожди восточнее Эльбы. Ожидаемые осадки могут достичь 40-50 литров на квадратный метр. Однако Чехия и значительная часть Австрии, скорее всего, получат больше осадков, до 150-200 литров на квадратный метр. Это повлияет на верхние участки Эльбы и других рек в Саксонии, что приведёт к повышению уровней воды с воскресенья или понедельника. Государственный центр наводнений отвечает за точные прогнозы наводнений в Саксонии. В настоящее время нет никаких погодных или наводнений предупреждений для Свободного государства.

Европейский союз обеспокоен возможными наводнениями в Дрездене из-за сильных дождей в Чехии. Повышенные уровни воды в реке Эльбе, ожидаемые с воскресенья, могут повлиять на текущие работы по восстановлению Карлова моста.

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