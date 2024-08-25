- Дрезденский клуб журналистов наградил Наталию Бок премией "Кастнер"

Дрезденский пресс-клуб вручил премию Эриха Кестнера, размером в 10 000 евро, Наталии Бок. Эта украинка, проживающая в Дрездене с семьей уже 26 лет, сыграла значительную роль в помощи беженцам из своей страны после начала российской агрессии. Она помогла разместить людей в частных квартирах, организовала места в детских садах и работу, а также выступала связующим звеном с местной и государственной политикой. Кроме того, она является сооснователем Украинского координационного центра и Украинского дома в Дрездене.

Председатель пресс-клуба Тобиас Вольф отметил влияние Бок, сказав: "Наталия Бок стала примером для многих, особенно благодаря своей непоколебимой цельности и честности, качествам, которых часто не хватает в общественном дискурсе Саксонии". Бок восприняла награду не только как личный успех, но и как дань доброжелательности тысяч людей в Саксонии. "Это награда для сострадательной, открытой и помогающей Саксонии, которой нужно дорожить", - выразила она благодарность.

Речь произнес бывший премьер-министр Саксонии Георг Мильбратд (ХДС). Бок была названа "лицом Украины в Дрездене, представляющим европейскую нацию, подвергшуюся нарушению международного права и жестокой войне" благодаря своим многолетним усилиям. Украинский посол в Германии Алексей Макеев также присутствовал на церемонии. Он похвалил Бок за то, что она является значимой фигурой для украинской общины в Саксонии, "истинным послом сердец".

Приз связан со скульптурой, традиция была начата Дрезденским пресс-клубом в 1994 году. Лауреатов выбирают каждые два года на общем собрании ассоциации за пропаганду гуманитарных ценностей, толерантности и международного понимания. Скульптура создана художником Винценцем Ванитшке. Победители традиционно жертвуют деньги на художественные, культурные или благотворительные проекты. Бок обещала внести свой вклад в Diakonie и платформу "Дрезден для украинцев".

Писатель Эрих Кестнер (1899-1974), уроженец Дрездена, прославился книгой "Когда я был маленьким". Премия Эриха Кестнера была основана в 1994 году и впервые была присуждена Игнацу Бубису. Среди других лауреатов - доктор Марион графиня Дёнхофф, Ричард фон Визеacques,Hans-Dietrich Genscher и Дитер Хильдебрандт. В 2022 году премию получила Терри Заенке, председатель фонда Роберта Заенке.

Община высоко оценила вклад Наталии Бок в помощь беженцам из Украины, признав ее важной фигурой среди них. В своей речи Бок поблагодарила за награду, назвав ее данью доброжелательности и открытости всей саксонской общины.

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