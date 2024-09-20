Дрезден сегодня переживает пик уровня наводнения на Эльбе

Верхний пик наводнения на границе Германии и Чехии

По прогнозам экспертов, пик наводнения на реке Эльбе достигнет своего наивысшего уровня в Саксонии сегодня днем. На гидропосту Шёна, расположенном на границе Германии и Чехии, ожидается пик в 6,69 метров, согласно данным Государственного центра по борьбе с наводнениями. В 9:15 утра отметка составляла 6,57 метров, в то время как обычный уровень составляет 1,58 метров. В Дрездене пик также ожидается днем, с прогнозируемым уровнем 6,11 метров при нормальном уровне 1,42 метров.

В настоящее время оба гидропоста находятся на уровне 3 системы оповещения, что указывает на потенциальное затопление построенных районов, прилегающих дорог и железных дорог. Близлежащий гидропост в Ризе показывает уровень воды 6,66 метров, находясь на уровне 2. Уровень воды будет медленно спадать, в том числе из-за контроля водохранилища Влтавы для защиты Праги вниз по течению. Гидрологи предсказывают, что наводнение может продлиться до конца сентября.

К сожалению, число погибших достигло по меньшей мере 23 человек. В Чехии зафиксирована еще одна смерть, как сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан на CNN Prima News. В соседней немецкой земле как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести, в том числе те, кто был унесен машиной бурной рекой.

Восточные чешские регионы Моравия и Моравия-Силезия сильно пострадали от наводнений, причинивших значительный ущерб. Президент Петр Павел посетил пострадавшие от наводнений районы, в том числе сильно пострадавший курортный город Йесеник в горах Хрубый Йесеник. Процесс восстановления, по его оценке, займет годы. В Йесенике центр города был полностью затоплен в некоторых местах. Некоторые дома обрушились, а другие подлежат сносу из-за структурных проблем.

Водяной вал на границе Германии и Чехии

Ситуация с наводнением вблизи саксонской границы в Северной Чехии улучшилась. Водяной вал Эльбы пронесся над Усти-над-Лабем (Ауссиг-ан-дер-Эльбе) с уровнем, превышающим 6,8 метров, что значительно выше среднего уровня до шторма 2 метра. Паводковые барьеры выдержали натиск, но закрытые дороги привели к серьезным затруднениям в движении. Команда пожарных покинула город, чтобы направиться на северо-восток для оказания помощи в осушении подвалов и строений.

В течение ночи водяной вал достиг Бреслау, нижнесилезского города в Польше. Уровень воды на гидропосту Тшестно приблизился к 6,31 метра, как сообщил глава Метеорологического института на совещании штаба кризиса. "Теперь мы можем наблюдать стабилизацию", - добавил он. Однако уровень воды, скорее всего, останется между 6,30 и 6,40 метра в течение некоторого времени. Нормальный уровень воды немного превышает три метра. Текущее наводнение не достигло уровня наводнения Одера 1997 года, когда уровень воды достиг 7,24 метра.

Несмотря на улучшение, премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег от недооценки ситуации на совещании штаба кризиса. "Еще рано праздновать победу над наводнением в Бреслау". Он подчеркнул необходимость непрерывного мониторинга ситуации.

В отношении прогноза наводнения, Дрезден, еще один город в Саксонии, также ожидает свой пик сегодня днем, с прогнозируемым уровнем 6,11 метров при нормальном уровне 1,42 метра. После того, как Бреслау, Польша, столкнулась с наводнением, ситуация с наводнением в этом городе начала улучшаться. Уровень воды на гидропосту Тшестно стабилизировался на отметке 6,31 метра, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркивает важность непрерывного мониторинга из-за сохраняющейся опасности.

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