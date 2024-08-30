- Дрезден отмечает 250-летие романа Фридриха Великого

Город Дрезден готовится к грандиозному празднованию 5 сентября в честь 250-летия со дня рождения немецкого романтика Каспара Давида Фридриха. В программе запланирован праздничный фестиваль с дружеским соперничеством с Грайфсвальдом, городом художника на Балтийском море. Известный автор Флориан Иллиес, автор книги "Магия тишины", также посетит мероприятие. Пекари Дрездена трудятся над созданием торта, который бы отражал вкус Фридриха, который прожил в городе более четырех десятилетий до своей смерти в 1840 году.

Мэр Дирк Хилберт (ФДП) призывает жителей принять участие в дегустации торта, присоединиться к дискуссиям на сцене и внести свой вклад в городской вызов. Хилберт считает, что титул "самого романтичного города" должен принадлежать Дрездену после этого события. Для этого городу нужны тысячи жителей в костюмах эпохи романтизма. Город с наибольшим количеством участников выиграет соревнование. Мэр Хилберт призывает: "Давайте вместе докажем, что Дрезден - настоящий город Каспара Давида Фридриха".

Минимальные требования к костюму включают: цилиндр, берет или шляпу с опущенной тульей и завязанным бантом, шарф или шаль, накинутые на плечи и руки, длинное платье или юбку до пола или щиколоток, классический жилет или бороду в стиле Фридриха (настоящую, нарисованную, приклеенную или искусственную). Для тех, кто захочет приготовиться в последний момент, открыт "Экспресс-пункт костюмов", где можно будет сделать шляпу или юбку и нанести бороду.

Жители и гости Дрездена с нетерпением ждут праздника, надеясь внести свой вклад в победу города в борьбе за звание "самого романтичного города". Вдохновленные призывом мэра, они планируют надеть костюмы эпохи романтизма, следуя минимальным требованиям, таким как ношение цилиндра или длинного платья.

В день празднования в Дрездене жители и гости показывают свои творческие костюмы эпохи романтизма, демонстрируя свою глубокую связь с богатым историческим и художественным наследием города.

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