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ПанорамаНовостиНаводнение

Дрезден на грани предупреждения о наводнениях третьего уровня.

 and  Mark Rodriguez
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Река Эльба переливается через свои берега в пойме, включающей районы Дрездена Кадитц и Миктен.
Река Эльба переливается через свои берега в пойме, включающей районы Дрездена Кадитц и Миктен.

Дрезден на грани предупреждения о наводнениях третьего уровня.

В Польше, Чехии и Австрии наводнения привели к разрушениям и гибели людей, но Германия пока избежала серьезных последствий. Однако уровень воды в Германии также растет. В Дрездене ожидают достижения предупредительного уровня 3 в течение дня, в то время как Бранденбург готовится к худшим сценариям перед выборами в ландтаг.

Уровень воды в Дрездене и Шона (Саксония Швейцария-Одергебирге) продолжает расти. По данным государственного центра мониторинга наводнений, Дрезден еще не достиг предупредительного уровня 3, утреннее измерение показало 5,98 метров, всего на несколько сантиметров ниже отметки в шесть метров, которая активирует этот уровень. Согласно текущим прогнозам, эта отметка будет преодолена к утру.

Предупредительный уровень 3 означает, что могут быть затоплены городские районы, прилегающие улицы и железнодорожные пути. На уровне 2, как правило, затопляются сельскохозяйственные или лесные угодья, сады и другие зеленые пространства, а также возможен ущерб отдельным зданиям.

Ожидаемое снижение уровня воды в Шона ночью

В Шона уровень воды уже превысил порог предупредительного уровня 3, утром было зарегистрировано 6,54 метра. Согласно оценкам, уровень воды продолжит расти в течение дня, а затем немного снизится в четверг вечером. Маловероятно, что будет достигнут верхний предупредительный уровень в семь метров.

Министр окружающей среды Вольфрам Гюнтер заявил, что хотя масштабного наводнения не ожидается, некоторое количество воды из Чехии попадает в Эльбу. Он добавил, что уровни воды ниже, чем опасались ранее, но не полностью безопасны.

Бранденбург активно готовится к возможному притоку воды в ближайшие дни. Команды кризисного реагирования в восточной федеральной земле находятся в режиме повышенной готовности, в то время как граждане усердно работают над защитой своих домов от ожидаемых повреждений от наводнения на Одере.

Вайдке: Готовьтесь к худшим сценариям

В Бранденбурге, где предстоящие выборы в ландтаг состоятся в воскресенье, министр-президент Диетмар Вайдке призывает к осторожности. Во время прямой трансляции "rbb24 - Ihre Wahl: Der Kandidatencheck" на телевидении RBB он сказал: "Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему". Он вспомнил Ратцдорф, который был серьезно поврежден во время наводнения 1997 года, и подчеркнул улучшения в инфраструктуре, в том числе новый дамбы и противопаводковые сооружения.

Лидер фракции и главный кандидат АФД Ханс-Кристоф Берндт считает, что хотя климатическую изменение нельзя игнорировать, первоочередное внимание должно быть уделено поддержанию и защите дамб от возможных повреждений бобрами.

На юге и востоке Баварии ситуация медленно улучшается. Уровень воды в Сэмпте в районе Эрдинг и Дунае в Пассау упал ниже второго по высоте предупредительного уровня 3. Однако уровень воды в Изар в Нижней Баварии продолжает расти, и в Ландсхуте был превышен предупредительный уровень 3.

Во вторник Метеорологическая служба Германии не объявила об ожидаемых сильных дождях или резком похолодании в ближайшем будущем.

Более 20 человек погибли в результате наводнений в соседних странах.

Широкомасштабные наводнения все еще наблюдаются в Польше, Чехии, Словакии и Австрии. Авторитетам потребуются еще несколько дней, чтобы полностью оценить ситуацию, и уже сообщается о более чем 20 погибших в этих странах. В Чехии несколько человек все еще считаются пропавшими без вести, и военные оказывают помощь в пострадавших районах.

На восточной части Австрии объявлено чрезвычайное положение из-за проливных дождей в течение нескольких дней. Большое количество зданий было эвакуировано, и многие дороги также были закрыты из-за наводнений.

Германский Красный Крест планирует отправить дополнительную помощь в Польшу в среду, в том числе 2500 кроватей и 500 одеял. Ситуация остается нестабильной, особенно в юго-западной Польше, где многие города и поселки затоплены, а дамбы и мосты разрушены.

В Дрездене город тщательно следит за уровнем воды, который, как ожидается, превысит предупредительный уровень 3 к утру. При достижении этого уровня могут быть затоплены городские районы, прилегающие улицы и железнодорожные пути.

Несмотря на то, что некоторое количество воды из Чехии попадает в Эльбу, министр окружающей среды Вольфрам Гюнтер отметил, что уровни воды ниже, чем опасались ранее, но все еще вызывают озабоченность и подготовку в Бранденбурге.

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