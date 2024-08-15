Дрессеровый гонщик летит на камшик из национальной команды

Датский наездница по выездке Карина Кассоэ Крют якобы жестоко хлестала лошадь. После того, как появилось видео, подтверждающее обвинения, она была приговорена к штрафу. Теперь федерация исключила ее из национальной команды - на неопределенный срок.

Датская наездница по выездке Карина Кассоэ Крют была исключена из национальной команды из-за ударов кнутом. Причиной стала видеозапись, на которой она жестоко хлещет лошадь. Об этом объявила федерация. Поведение наездницы на видеозаписи 2022 года не соответствует нормам и ценностям, описанным в спортивной программе федерации и национальной команды, заявили в федерации. Сколько продлится исключение, пока неизвестно.

Крют должна была отправиться в качестве запасной наездницы с командой по выездке на Олимпийские игры, но сняла свою кандидатуру вскоре после объявления команды. Согласно агентству новостей Ritzau, это произошло после того, как видео было передано Датской федерации конного спорта. Наездница выиграла бронзу чемпионата Европы с датской командой в прошлом году и золото чемпионата мира в 2022 году.

Сначала только штраф

Сначала федерация назначила штраф в размере около 670 евро Крют. Временное исключение наездницы по выездке произошло после публикации видео в интернете, что вызвало резкую критику в Danish общественном мнении. Это последний шокирующий случай в мире выездки. Перед Играми трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотта Дюжарден стала героем новостей. Внезапно появилось четырехлетнее видео, на котором Дюжарден действует против благополучия лошади.

Мировой федерация FEI затем объявила, что Дюжарден была временно отстранена. 39-летней Дюжарден самой пришлось просить об этом, пока не будут завершены расследования. "Что произошло, было совсем не похоже на меня и не отражает то, как я тренирую своих лошадей или обучаю своих учеников, но нет оправданий", - сказала она в последующем заявлении. "Я глубоко сожалею и должна была подать лучший пример в тот момент. Я искренне извиняюсь за мое поведение".

Исключение Крют из спортивных соревнований, а не только из национальной команды, может быть следствием ее действий. Ее действия в спортивном мире вызвали серьезные опасения по поводу благополучия животных и применения силы в конном спорте.

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