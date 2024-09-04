Соглашение о коллективных переговорах НХЛ - Дрейсайтл, обладатель самых высоких доходов, остается под прикрытием общественности.

В течение нескольких десятилетий считалось, что немец никогда не станет самым высокооплачиваемым профессиональным хоккеистом в мире. Но Леон Драйзайтль, немецкая звезда, преодолел это препятствие, подписав новый гигантский контракт с «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ. В возрасте 28 лет талантливый форвард будет получать 112 миллионов долларов - по 14 миллионов в год - в течение следующих восьми лет, начиная со следующего сезона. К тому времени, когда контракт истечет, Драйзайтлю будет 37 лет.

После объявления сделки Драйзайтль сказал: «Я им что-то должен», по крайней мере, в терминах НХЛ. В отличие от большинства немецких спортсменов, Драйзайтль, сын бывшего национального форварда Петра Драйзайтля, не склонен к громким заявлениям и, скорее всего, никогда не будет таким. Без скандалов, Драйзайтль обладает исключительным талантом, но предпочитает совершенствовать свои навыки год за годом во время межсезонья, а не сосредотачиваться на своей популярности в Германии. В результате Драйзайтль остается относительно неизвестным в обществе своей страны.

Его статус в Северной Америке намного превосходит его известность в Германии. Несмотря на то, что он был назван Немецким спортсменом года в 2020 году после баскетболиста Дирка Новицки, популярность Драйзайтля в Северной Америке значительно выше. В 2020 году исключительная игра Драйзайтля больше не осталась незамеченной в Германии. Четыре года назад он стал лучшим снайпером лиги и был назван самым ценным и лучшим игроком, что сделало его лучшим в мире.

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн так прокомментировал свой контракт: «В мире почти нет хоккеиста, который мог бы играть так же, как он». Преданный Драйзайтль, который помолвлен с канадской актрисой Селест Дежардин, является постоянным участником матчей НХЛ и ежегодно набирает более 100 очков, а также трижды превышал отметку в 50 голов за сезон в «Ойлерз». Однако, возможно, только победа в Кубке Стэнли выведет Драйзайтля на другой уровень в Германии.

В этом году «Ойлерз» близко подошли к победе в Кубке Стэнли, но проиграли финальную серию «Флориде» 3-4, в том числе из-за травмы Драйзайтля в решающей фазе плей-офф. «Конечно, мы еще не завершили нашу миссию», - сказал Драйзайтль. Он настроен на достижение конечной цели с командой, и все знают, что это такое. Команда вернется в следующем сезоне, и только тогда начнется новый контракт Драйзайтля. Однако это может сделать задачу по выигрышу Кубка Стэнли в следующие восемь лет еще сложнее.

Может ли лимит зарплат стать препятствием на пути к долгожданному Кубку Стэнли?

В НХЛ лимит на расходы ограничивает каждую команду от превышения своих годовых расходов. «Ойлерз» также могут похвастаться еще одной большой звездой - капитаном Коннором Макдэвидом, которого часто считают лучшим игроком мира в настоящее время. Макдэвид, скорее всего, переподпишет контракт в следующем году и, как ожидается, превзойдет Драйзайтля как самого высокооплачиваемого игрока в мире. В результате может остаться меньше денег для других ведущих игроков команды. Однако широкие опасения, что команда значительно ослабнет из-за потери ключевых игроков, вряд ли оправдаются. На самом деле, лимит зарплат растет ежегодно, так как он коррелирует с годовыми доходами лиги, а НХЛ процветает благодаря легализации ставок на спорт и росту новых рынков в Лас-Вегасе и Сиэтле. Таким образом, значительные увеличения ожидаются в ближайшем будущем. Тем не менее, зарплаты звезд хоккея отстают от других видов спорта.

Тем не менее, введенный в 2005 году лимит зарплат в лиге также способствует более умеренным различиям в зарплатах между топ-звездами и игроками среднего звена по сравнению с другими видами спорта. Времена, когда даже приличные немецкие игроки в НХЛ зарабатывали больше, чем топ-звезды немецкого футбола, несмотря на растущие доходы в английской премьер-лиге или Лиге чемпионов Европы, давно прошли.

В сравнении с зарплатами звезд главных лиг США зарплаты топ-звезд НХЛ значительно ниже. Например, бейсболист Шоhei Ohtani получает невероятные 700 миллионов долларов в течение десяти лет в «Лос-Анджелес Доджерс». В НБА баскетболисты зарабатывают значительно больше, чем Драйзайтль. Немецкий национальный игрок Франц Вагнер, чья ценность бледнеет по сравнению с Драйзайтлем, получает 40 миллионов долларов в год в Орландо.

Однако есть еще две причины различий между НХЛ и НБА: НБА может продвигать глобально более эффективно, чем хоккей, что приводит к тому, что многие регионы остаются незамеченными. Кроме того, деньги распределяются среди меньшего числа игроков в баскетболе, так как состав команды состоит примерно наполовину меньше, чем в хоккее.

Несмотря на свой новый выгодный контракт, Леон Драйзайтль признался: «Я не буду лгать, у меня еще есть незавершенные дела в НХЛ». Несмотря на то, что его известность в Германии меньше, чем его успех в Северной Америке, Драйзайтль сказал: «Выиграть Кубок Стэнли - это конечная цель, а не просто новый контракт».

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