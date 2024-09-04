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Дрейфующая яхта поддается на глубину воды рядом с морским комплексом ветроэнергетики

На безбрежном океане, парусник потонул после пожара на борту. Состояние экипажа остается загадкой.

 and  Vladimir Milov
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- Дрейфующая яхта поддается на глубину воды рядом с морским комплексом ветроэнергетики

Яхта пережила морскую трагедию после пожара в открытом море. В ранние часы среды судно со ближайшей ветроэнергетической установки доложило о горящей лодке, как объявил Немецкий морской спасательный и поисковый servicio (DGzRS). Лодка находилась примерно в 90 километрах северо-западнее Бorkum, возле ветровой электростанции Deutsche Bucht в тот момент. Местоположение пассажиров лодки остается неизвестным.

Морской центр управления кризисами немедленно предупредил соседние лодки. Служебное судно ветровой электростанции успешно потушило пожар. К сожалению, лодка затонула вскоре после полуночи. Пять спасательных лодок tanto немецких, как и голландских морских служб, четыре вертолета, один самолет и частные водные суда неоднократно обследовали район в поисках возможных выживших. К сожалению, никаких сигналов бедствия с яхты не поступало.

"Никаких признаков жизни или освещения, таких как спасательные жилеты или спасательные шлюпки, не было замечено в течение всего инцидента", - заявил представитель DGzRS. Несмотря на дождь, который затруднял наблюдение, волнение моря было незначительным. Операции по поиску были прекращены в 7:20. "Как только появится дополнительная информация", - сказал представитель. Сначала полиция взяла на себя расследование.

Яхта, которая была в беде, находилась в морской зоне. Из-за затопления лодки никакие спасательные операции не могли быть проведены со стороны морской ветровой электростанции.

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