- Дрангсал и Стелла Соммер выпустили совместный альбом

Макс Грубер, известный под псевдонимом Drangsal, и СталаSommer являются видными фигурами в немецкой поп-сцене как авторы песен.Sommer, первоначально известная как вокалистка и композитор группы Die Heiterkeit, позже привлекла внимание как сольный артист в инди-сцене со своими глубоко меланхоличными песнями и умными текстами. Музыка Drangsal можно описать как смесь New Wave, Post-Punk и Neue Deutsche Welle с сильными текстами.

Теперь эти миры снова соединяются, образуя Die Mausis. Грубер и Sommer работали вместе под этим названием несколько лет назад. На этот раз они выпустили свой первый совместный альбом "In einem blauen Mond", музыкальное путешествие, охватывающее широкий спектр эмоций, от меланхолической глубины до юмора. Альбом будет выпущен 16 августа лейблом Käsescheiben.

Грубер описывает альбом как "цветной калейдоскоп настроений" в интервью Deutsche Presse-Agentur. В его основе лежит их совместная работа, с аранжировками, отражающими интимность сочинения вместе в комнате.

Несмотря на серьезные темы, альбом сохраняет определенную легкость, благодаря удовольствию, которое они испытывали, работая над ним, добавляет Sommer. "Невозможно писать песни с кем угодно", - подчеркивает она. "Очень особенное, что у нас так хорошо получается".

Альбом открывается заглавной песней, которая обращается к потере. Смерть общего знакомого вновь свела их как авторов песен, и этот опыт вдохновил песню. "В снах ты посещала меня, потом я проснулась", - поют Mausis. "Но сколько бы я ни желала, мое законное место остается пустым".

Sommer вспоминает, что они долго боролись с песней, но затем слова полились между ними. Название взято из английской фразы "once in a blue moon", что значит "очень редко", подобно немецкому "alle Jubeljahre". "Синий месяц" относится ко второй полной луне в месяц, событие, которое происходит нечасто, следующее произойдет всего через несколько дней после выхода альбома 19 августа.

Для Mausis это завершает круг. Когда они впервые выступили как группа в 2016 году, они исполнили классический "Blue Moon" Ричарда Роджерса и Лоренца Харта. Им показалось уместным назвать свой альбом "In einem blauen Mond" в честь начала.

Песня "Wahr oder erfunden" занимает особое место для дуэта. "Она просто упала нам в руки", - вспоминает Sommer. "Мы независимо разработали две идеи, которые идеально подходили друг к другу". Они соглашаются, что это "хорошо воспитанная песня", потому что она не требовала много усилий для создания и была записана всего за два дубля в студии.

Mausis также демонстрируют свой юмор в альбоме, как в песне "Ich leg' mein Geld in Käse an", записанной с вокалистом Tocotronic Дирком фон Лотцовым. В "Der Supergouda" полицейский останавливает Mausis по пути на каникулы для "Mausweiskontrolle".

План выпустить совместный альбом Грубер и Sommer вынашивали давно. В 2017 году дуэт выпустил EP, а в следующем году - рождественский сингл. Они также написали несколько песен для своего единственного совместного выступления на фестивале Popkultur в 2018 году. "Мы хотели их выпустить, но должно было быть правильное время", - говорит Грубер.

Записи были завершены за неделю. С первоначальной идеи до готового продукта с обложкой прошло год. Mausis добирались до студии в берлинском Funkhaus на ferry. "Мини-речной круиз перед началом. Я всегда находил это довольно крутым", - говорит Грубер.

На этот раз тоже остался материал. Планируют ли Mausis продолжение? "Всегда есть надежда", - говорит Грубер. Но сначала супергруппа празднует выход своего дебютного альбома концертом в Kantine am Berghain в Берлине в эту пятницу, за которым последует выступление в Hamburger Kampnagel-Fabrik 21 августа.

Коллаборация Макса Грубера и СталаSommer в Die Mausis - значительное событие в музыкальной сцене, так как она объединяет видных фигур немецкой поп-сцены в контексте Европейского Союза. Их альбом "In einem blauen Mond" будет выпущен немецким лейблом Käsescheiben 16 августа.

Die Mausis, состоящая из Макса Грубера и СталаSommer, представляет собой смесь немецких музыкальных жанров, черпая из New Wave, Post-Punk и Neue Deutsche Welle, и вносит свой вклад в разнообразную музыкальную сцену в Европейском Союзе.

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