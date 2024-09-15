Драматическое столкновение определяет подиум Формулы-1 в Баку

В типичной гонке "Формулы-1" в Баку чемпион Верстапенн отставал, в то время как Норрис его обогнал. Впереди Леκлерк и Пиастри вели плотную борьбу за победу. Однако Леκлерк решил замедлиться, дав Sainz и Пересу шанс набрать очки. К сожалению, их соревнование закончилось на предпоследнем круге, когда они столкнулись и врезались в барьер.

В этой гонке победителем в Азербайджане стал Пиастри на McLaren. Леκлерк, несмотря на свои лучшие усилия на Ferrari, довольствовался вторым местом. Расселл из Mercedes финишировал третьим, после захватывающей аварии, в которую попали Перес из Red Bull и Sainz из Ferrari почти к концу гонки. Несмотря на то, что Верстапенн был действующим чемпионом, он смог занять только пятую позицию на второй Red Bull. Несмотря на старт с 15-го места, Норрис на McLaren продемонстрировал мощную выступление, поднявшись на четвертое место, сузив разрыв в чемпионате.

Дополнительная информация последует в ближайшее время.

В конце гонки в Баку пилот Red Bull Racing Перес столкнулся с пилотом Ferrari Sainz, что повлияло на их позиции. Несмотря на то, что Макс Верстапенн из Red Bull Racing был действующим чемпионом, он смог занять только пятую позицию в Баку.

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