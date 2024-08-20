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Драфт: вратарь Нойер продолжает карьеру в ФФБ

После восьми важнейших международных турниров,Manuel Neuer не планирует уходить из роли вратаря национальной команды. Долгое время лидирующий-choice хочет продлиться дальше, чем уход Германии из Euro против Испании.

 and  Michael Bootcampf
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Кажется, Мануэль Нойер хорошо подготовлен к должности капитана на Чемпионате мира 2026 года
Кажется, Мануэль Нойер хорошо подготовлен к должности капитана на Чемпионате мира 2026 года

- Драфт: вратарь Нойер продолжает карьеру в ФФБ

Мануэль Нойер (38) якобы продолжит выступления в составе сборной Германии по футболу, согласно статье в газете "Бильд". В отличие от Тони Крооса (34), Томаса Мюллера (34) и бывшего капитана Ильке Гюндогана (33), которые решили завершить карьеру после вылета сборной Германии из Евро на стадии четвертьфинала на домашнем поле, Нойер принял решение двигаться дальше. Однако эта информация пока не подтверждена официально.

Долгосрочный капитан ДФБ после поражения от Испании со счетом 1:2 в матче 5 июля в Штутгарте не стал раскрывать свои планы на послеевропейский период. "Я сказал, что подумаю об этом после турнира", - заявил он.

Теперь обладатель Кубка мира 2014 года планирует сохранить за собой позицию основного вратаря, как минимум, до чемпионата мира 2026 года, стремясь представлять Германию в возрасте 40 лет. Нойер является последним представителем команды, выигравшей чемпионат мира 2014 года, после ухода Крооса и Мюллера.

Будут ли у Нойера еще добавлены международные матчи к его нынешним 124 appearances, зависит от главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна. Во время домашнего Евро Нагельсманн объявил о своих планах обновить состав сборной Германии в преддверии чемпионата мира 2026 года. Нойер, возможно, пропустит ближайшие международные матчи сборной Германии против Венгрии 7 сентября в Дюссельдорфе и против Нидерландов в Амстердаме через три дня, но возвращение позже в этом году, скорее всего, состоится.

Конкуренция за место в стартовом составе с Тер Штегеном

После серьезной лыжной аварии, в результате которой Нойер получил перелом голени после чемпионата мира 2022 года в Катаре, Нагельсманн объявил его основным вратарем на домашнем Евро после успешного возвращения. Конкуренция с вечным запасным Марком-Андре тер Штегеном остается актуальной.

Контракт Нойера с "Баварией Мюнхен" истекает 30 июня 2025 года. В то же время Кроос принял решение завершить карьеру после Евро, в отличие от Мюллера, который продолжит играть за мюнхенскую команду, как и Нойер. Гюндоган объявил о своем уходе из национальной сборной в понедельник, но остается под контрактом с "Барселоной".

Продолжение участия Мануэля Нойера в составе сборной Германии по футболу имеет большое значение, учитывая его вклад в победу на чемпионате мира 2014 года, что делает его последним представителем той команды в нынешнем составе.

Несмотря на стремление Нойера играть до чемпионата мира 2026 года, его участие в предстоящих матчах сборной Германии против Венгрии и Нидерландов может быть отложено, так как планы зависят от главного тренера национальной команды Юлиана Нагельсманна.

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